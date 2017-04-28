Режим ЧС введен в Сибири из-за пожаров

Фото: ТАСС/Антон Буценко

Режим чрезвычайной ситуации ввели на всей территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров, сообщает РИА Новости. Об этом заявил глава МЧС Владимир Пучков на заседании рабочей группы комиссии по лесопожарной обстановке в Сибири.

Министр поручил проконтролировать прогноз погоды в Бурятии и Иркутской области и усилить авиационную группировку для тушения пожаров. Для получения оперативной информации о возгораниях на территории региона будет использоваться система космического мониторинга.

В этом сезоне во время лесных пожаров сгорели несколько десятков зданий в Бурятии и трех районах Иркутской области. Спасателям пришлось эвакуировать более 400 человек.