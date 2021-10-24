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Очевидец рассказал подробности избиения турком глухонемой девушки в Екатеринбурге

Не романтическое свидание: за что турок избил глухонемую девушку-инвалида в Екатеринбурге
происшествия регионы

В Екатеринбурге свидание девушки-инвалида с гражданином Турции закончилось вызовом скорой и полицейских. По информации СМИ, он пригласил избранницу к себе на съемную квартиру, где жил с братом и своей сожительницей. Между девушками завязался конфликт, в результате которого гостье сломали нос. Рассказываем подробности произошедшего.

Шла за любовью

Полиция Екатеринбурга разбирается в обстоятельствах конфликта, который случился в ночь с 22 на 23 октября. Участниками инцидента стали гражданин Турции и глухонемая девушка-инвалид, сообщил портал Е1.RU.

По данным СМИ, молодые люди познакомились в кафе и какое-то время вели переписку в Сети. Позднее мужчина пригласил избранницу вместе с подругой, которая тоже имеет нарушение слуха, к себе на съемную квартиру. Там он жил вместе со своим братом и со своей сожительницей с двумя детьми. В итоге встреча закончилась кровавой дракой.

По предварительной информации, произошел конфликт между двумя женщинами, в ходе которого одна из них получила повреждения. Гражданка была доставлена в медучреждение и осмотрена медиками. Признаков изнасилования врачи при осмотре не обнаружили.
представитель отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Обе гостьи после конфликта покинули квартиру и обратились за помощью к соседям, где и находились до приезда скорой. У одной из девушек был сломан нос. Якобы кровь нашли в подъезде и на асфальте перед ним.

Местные жители говорят, что мужчина якобы пытался изнасиловать пострадавшую, другие очевидцы события утверждают, что ударил ее по лицу. На данный момент из-за случившегося правоохранители проводят проверку и устанавливают все детали конфликта.

Не поделили мужчину?

Один из очевидцев случившегося рассказал, что примерно в четыре часа утра выглянул в окно и увидел, что на парковке рядом с домом стояли два парня и девушка в белом.

"Девушка странно себя вела, была как будто нетрезва, но, может, просто напугана была. Парни что-то ей говорили тихо, как будто пытались успокоить. Потом один из парней ушел в подъезд и вышла вторая девушка", – объяснил он.

Затем, по словам очевидца, молодой человек ее ударил и пнул. Было похоже, что девушка потеряла сознание, уточнил он.

Девушка, которая стояла рядом в момент избиения, кричала. После парень скомандовал ей подобрать телефон, как я понял, выпавший у девушки. Я в шоке отошел от окна, выглянул снова, и никого уже не было. Видимо, ее затащили. Чуть позже был шум в квартире подо мной, грохот в подъезде, позже приехала скорая, и потом – полиция.
очевидец

Гражданин Турции рассказал, что девушка-инвалид была его любовницей. Якобы она пришла разобраться с соперницей: начала угрожать и бросаться на нее, а затем упала, повредив нос и голову.

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Соболева Илона

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