Очевидец рассказал подробности избиения турком глухонемой девушки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге свидание девушки-инвалида с гражданином Турции закончилось вызовом скорой и полицейских. По информации СМИ, он пригласил избранницу к себе на съемную квартиру, где жил с братом и своей сожительницей. Между девушками завязался конфликт, в результате которого гостье сломали нос. Рассказываем подробности произошедшего.
Шла за любовью
Полиция Екатеринбурга разбирается в обстоятельствах конфликта, который случился в ночь с 22 на 23 октября. Участниками инцидента стали гражданин Турции и глухонемая девушка-инвалид, сообщил портал Е1.RU.
По данным СМИ, молодые люди познакомились в кафе и какое-то время вели переписку в Сети. Позднее мужчина пригласил избранницу вместе с подругой, которая тоже имеет нарушение слуха, к себе на съемную квартиру. Там он жил вместе со своим братом и со своей сожительницей с двумя детьми. В итоге встреча закончилась кровавой дракой.
Обе гостьи после конфликта покинули квартиру и обратились за помощью к соседям, где и находились до приезда скорой. У одной из девушек был сломан нос. Якобы кровь нашли в подъезде и на асфальте перед ним.
Местные жители говорят, что мужчина якобы пытался изнасиловать пострадавшую, другие очевидцы события утверждают, что ударил ее по лицу. На данный момент из-за случившегося правоохранители проводят проверку и устанавливают все детали конфликта.
Не поделили мужчину?
Один из очевидцев случившегося рассказал, что примерно в четыре часа утра выглянул в окно и увидел, что на парковке рядом с домом стояли два парня и девушка в белом.
"Девушка странно себя вела, была как будто нетрезва, но, может, просто напугана была. Парни что-то ей говорили тихо, как будто пытались успокоить. Потом один из парней ушел в подъезд и вышла вторая девушка", – объяснил он.
Затем, по словам очевидца, молодой человек ее ударил и пнул. Было похоже, что девушка потеряла сознание, уточнил он.
Гражданин Турции рассказал, что девушка-инвалид была его любовницей. Якобы она пришла разобраться с соперницей: начала угрожать и бросаться на нее, а затем упала, повредив нос и голову.