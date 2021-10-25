Дело возбудили после гибели 19-летней девушки и младенца под Курском

Фото: kursk.sledcom.ru

Следователи возбудили уголовное дело после гибели в Курской области 19-летней девушки и ее двухмесячного ребенка, сообщает РИА Новости.

Два тела нашли в квартире в деревне Студенок Железногорского района вечером 21 октября. По версии СК, причина гибели – неисправность газового котла в квартире.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Как считают следователи, должностные лица коммунальной и газовой служб не выполняли должным образом своих обязанностей по обслуживанию газового оборудования в квартире. В результате возникшее там отсутствие тяги повлекло гибель молодой женщины и ребенка.

Ранее останки ребенка в сумке с гирей нашли в реке Ижоре в Тосненском районе Ленинградской области. По предварительным данным, ребенку было около 9–12 лет.