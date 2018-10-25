"Дождь не прекращается": Жители Сочи и Туапсе – о затоплении региона

Сильные ливни обрушились на Краснодарский край: в эпицентре оказались Туапсинский и Апшеронский районы, город-курорт Сочи. По сообщению ГУ МЧС России региона, к настоящему моменту затопило 27 населенных пунктов и пострадало более 1600 домовладений. Портал Москва 24 пообщался с очевидцами событий.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Жительница Туапсе Валентина Харджиева в момент разговора находится на городской возвышенности – там ситуация в пределах нормы. "Мы не в эпицентре. Но воды (в доме. - Москва 24) нет уже сутки, света тоже не было – дали вот совсем недавно. Сейчас уже меньше затоплено, но дождь не прекращается, поэтому вода до конца не уходит".

По словам туапсинского журналиста Елены Кузьменко, пик катастрофы был вчера, 24 октября. "В Туапсе все самое страшное произошло вчера, когда все плавало по улицам. Шел целый день дождь, вода скапливалась и скапливалась, и ливневки не смогли справиться с таким количеством – случились заторы, водные бассейны и все поплыло. Эвакуировали людей только с одной улицы – с улицы Деповская".

По ее словам, сейчас Туапсе постепенно приходит в стабильное состояние, однако последствия наводнения еще не устранены. "В городе людей не эвакуируют. Но в кране воды нет, есть перебои с электроэнергией в некоторых районах и перебои в газоснабжении, потому что повреждена опора газопровода и сейчас идут ремонтные работы".

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Елена Кузьменко добавила, что сильнее пострадали поселки, находящиеся в Туапсинском районе. "Эвакуация будет идти в селе Цыпка, недалеко от города. Сейчас нельзя поехать и узнать, что там, потому что разрушен мост. Отправиться туда можно только после того, как построят временное сооружение. Когда это будет – непонятно".

В городе Сочи ситуация более-менее стабильная. Сам город от наводнения не пострадал, однако людям есть чего опасаться. О ситуации в Сочи рассказал местный житель Дмитрий Багров.

"В центральной части города идет легкий дождь, не сильный, но реки, в основном, подняты до критического уровня. В самом-то городе все хорошо, спокойно люди ходят. У нас реальные проблемы под Туапсе: рухнул автомобильный мост, и с железной дорогой проблемы. Но я лично видел электричку по камерам наблюдения. Я так понимаю, что электрички уже бегают от Сочи до Туапсе и от Лазаревского до Туапсе".

По данным МЧС региона, к текущему моменту эвакуировано 460 человек. Поисковые работы во всех затопленных населенных пунктах продолжаются.