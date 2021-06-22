Мать подозреваемой в убийстве вожатой в Пушкине рассказала о дочери

В Подмосковье задержали вожатую детского лагеря, которую подозревают в убийстве своей коллеги. По данным следствия, в состоянии опьянения девушки поссорились, выясняя, кто из них лучше справляется со своими обязанностями. В итоге спор перерос в конфликт и нападение с ножом: вожатые ранили друг друга, а одна скончалась на месте. Рассказываем подробности произошедшего.



"Начала нервничать, взяла нож"

В одном из детских лагерей в Пушкинском районе Подмосковья 22 июня в комнате нашли тело 20-летней вожатой с тремя ножевыми ранениями в области груди. По подозрению в совершении преступления задержали ее 23-летнюю коллегу, с которой девушка жила вместе во время смены, сообщила представитель подмосковного главка СК Ольга Врадий.

"Установлено, что преступление совершено в ходе конфликта, при этом подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, девушки проходили в лагере студенческую практику", – заявили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Вместе с тем источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что причиной случившегося стал спор о том, кто лучший вожатый.





источник ТАСС в правоохранительных органах По предварительным данным, во время распития девушками алкоголя между ними завязался спор о том, кто лучший вожатый. Спор перерос в конфликт и нападение с ножом.

В итоге девушки ранили друг друга: одна погибла на месте, вторая получила незначительные ранения руки, когда якобы выхватывала нож из рук своей оппонентки.

На допросе подозреваемая в убийстве рассказала свою версию произошедшего. По словам девушки, они разговаривали, а после жертва решила уйти.

"И она начала: "С тобой вообще никто общаться не хочет, почему я должна сидеть". Я начала нервничать, взяла нож. Дальше я, получается, к ней просто подошла..." – объяснила подозреваемая.

Из-за случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Кроме того, проводятся необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения. Подозреваемой в убийстве коллеги может грозить до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, подмосковная прокуратура начала проверку по факту убийства вожатой в детском лагере в Пушкине, заявила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Наталия Григорьева.

"В ходе проверки... будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства при организации отдыха детей, а также законодательства о несовершеннолетних", – сказала она.

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Конфликтовали с первого дня

Подозреваемая в убийстве Александра и убитая Алла были студентками Московского государственного областного университета, учились на педагогическом факультете, но на разных курсах. В лагерь девушки попали по распределению на летнюю практику, пишут СМИ.

Источник сайта "Комсомольская правда" в правоохранительных органах сообщил, что студентки жили в одной комнате и конфликтовали со дня заезда, 1 июня. "По словам других вожатых, подозреваемая постоянно оскорбляла соседку по комнате, публично ее унижала", – рассказал источник.

Другие заявили, что у Александры взрывной и хабалистый характер. "Она могла не только Аллу, но и других девчонок оскорбить или толкнуть", – добавила девушка.





знакомая Аллы и Александры Она вообще делила людей на москвичей и понаехавших и последних считала отбросами общества. И это я сейчас не про мигрантов совсем, а про тех, кто в столицу из регионов приехал. Аллу она как раз таким отбросом и считала за то, что она из глубинки, а точнее из Воронежа.

Знакомая девушек предположила, что инициатором застолья могла стать именно Александра, но недоумевает, откуда именно они взяли алкоголь. К тому же он был под полным запретом, уточнила девушка.

"Мы до сих пор не знаем, где они его купили. До ближайшего магазина со спиртным пешком идти не меньше пяти километров. Думаю, все это Саша организовала. Не исключаю, что в какой-то момент Алла попросила ее остановиться, за это ведь могли и из университета отчислить. Сашу это замечание могло взбесить", – предположила знакомая вожатых.

В свою очередь, сайт "Комсомольская правда" писал, что подозреваемая сама вызвала скорую, когда поняла, что натворила. Кроме того, она даже позвонила своей маме и рассказала об убийстве, заявил источник КП в правоохранительных органах. Причины ссоры девушка не помнит, поскольку была пьяна.

В интервью РЕН мать подозреваемой Ольга рассказала, что у ее дочери не складывалось общение в коллективе. По словам женщины, Александре было неуютно находиться в лагере, но она не могла уехать оттуда, поскольку бы тогда ее отчислили из университета.

"Такие эпизоды, которые она рассказывала… В последнее время я стала опасаться, что водку привозят. Кормежка там вообще, она говорила: "Я голодная хожу", – сказала Ольга.

Она также добавила, что дочь не хотела ехать на практику. Ее отношения с коллегами, по словам матери, оставляли желать лучшего. Якобы Александру часто попрекали тем, что она не умеет обращаться с детьми. Однако погибшая Алла, по словам женщины, в список обидчиков не входила, наоборот, девушки были лучшими подругами.



(убитую. – Прим. ред.) не видела никогда, но она очень много рассказывала, говорила, что была очень близкая подруга. Вот что страшно. Она не простит себе этого теперь. И, наверное, жить теперь не сможет.

Ольга мама подозреваемой в убийстве Я еене видела никогда, но она очень много рассказывала, говорила, что была очень близкая подруга. Вот что страшно. Она не простит себе этого теперь. И, наверное, жить теперь не сможет.

Одна из сотрудниц лагеря, где работали Алла и Александра, об обеих отозвалась хорошо. Якобы девочки никогда между собой не ссорились и были спокойными. А погибшая любила работать с детьми и планировала связать свою жизнь с педагогикой.