"Дом шатало так, что не передать словами": очевидцы рассказали о взрыве в Белгороде

Поздним вечером 20 апреля в центре Белгорода прогремел взрыв. Причиной ЧП стал нештатный сход авиационного боеприпаса у самолета Су-34 ВКС России. В результате случившегося пострадали три человека, были повреждены многоквартирный дом и автомобили. Рассказываем подробности ЧП.



Нештатный сход

В центре Белгорода на перекрестке проспекта Ватутина и улицы Губкина поздно вечером 20 апреля произошел взрыв. В результате него образовалась воронка радиусом 20 метров, рассказал губернатор области Вячеслав Гладков. По данным Минобороны РФ, причиной ЧП стал нештатный сход снаряда у самолета Су-34 ВКС России.





из заявления Минобороны РФ Около 22:15 мск при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате имеются повреждения жилых строений, жертв нет.

Из-за взрыва пострадали три человека. Одну женщину с черепно-мозговой травмой доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Вторая получила ссадины и отказалась от госпитализации. Третья пострадавшая пожилого возраста, ей стало плохо из-за скачка давления. Она также была доставлена в больницу. Кроме того, из-за взрыва повреждения получили один дом и несколько машин. "В результате обследования территории разрушения выявлены в четырех квартирах многоквартирного дома по улице Шаландина... Также повреждены четыре автомобиля", – уточнил Гладков.

По словам губернатора Белгородской области, всех жителей дома, в котором обнаружены разрушения, расселили. "Кто-то уехал к своим родственникам, всех, кому некуда было поехать, поселили в гостинице... Жилье, питание будут обеспечены", – подчеркнул Гладков.

Сам дом планируют восстановить и укрепить. Вместе с тем дорогу на перекрестке, куда упал снаряд, собираются отремонтировать за выходные дни, 22 и 23 апреля. "До понедельника полностью восстановительные работы должны быть завершены", – подытожил губернатор области.



"Был ужасный звук свиста"

Падение боеприпаса и его последующий взрыв попали на записи городских камер. Ролик опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как машины пересекают перекресток. В этот момент на парковку рядом падает снаряд, который пробивает асфальт. Автомобили начинают объезжать участок. Затем происходит взрыв. Из-за него находившаяся на парковке машина подлетает и падает на крышу рядом стоящего магазина.

Белгородец Андрей Фирсов как раз находился рядом с местом ЧП. Мужчина услышал звуки взрыва, когда ехал на машине. Об этом он рассказал в интервью РБК. "Я повернул с улицы Губкина на проспект Ватутина, слышал звук, как будто истребитель пролетел над головой, и через семь-десять секунд глухой звук взрыва сзади, я еще до Славянской улицы даже не доехал", – объяснил Фирсов.

Жительница проспекта Ватутина в беседе с региональным изданием "Бел.ru" также поделилась подробностями ЧП. "Трухануло знатно! Был ужасный звук свиста – его ни с чем не сравнить", – отметила она.





жительница Белгорода Шатало дом так, что не могу передать словами. Но все произошло быстро, буквально за 10 секунд.

Другая очевидица Татьяна в момент взрыва находилась дома неподалеку от места ЧП. "Примерно в 22 часа услышала, как что-то пролетело, а потом – бах. Дом немного тряхануло", – вспоминает она.

В тот момент жители не понимали, что происходит, подытожила Татьяна.

