Число пострадавших при взрыве в Белгороде увеличилось до трех

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

При взрыве в Белгороде пострадали 3 человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Трое пострадали, один человек отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга", жизни ничего не угрожает, вся необходимая помощь оказывается", – сообщил глава региона.

Гладков добавил, что после произошедшего одна из жительниц испытывает плохое самочувствие из-за поднявшегося давления. Сейчас она находится под наблюдением медиков. Погибших в результате взрыва нет.

Трехподъездный пятиэтажный дом решили расселить. Эвакуация жителей осуществлялась под контролем сотрудников МЧС РФ и главы города Валентина Демидова. Людей, которым пришлось оставить дом из-за произошедшего, обеспечат питанием и жильем, заверил Гладков.

"Сейчас самое главное – провести строительную экспертизу несущих конструкций этого дома и подготовить проектно-сметную документацию для того, чтобы начать максимально быстро восстановительные работы. Эти задачи поставлены, находятся под контролем", – проинформировал глава региона.

Вместе с тем Гладков добавил, что поврежденное в результате взрыва дорожное полотно начнут восстанавливать в предстоящие выходные. Это обусловлено интенсивным потоком движения по улице в будни.

"Тяжелые испытания выпали вчера вечером жителям Белгорода. Все вместе, я думаю, мы эти испытания пройдем", – заключил губернатор.

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Взрыв в Белгороде произошел вечером 20 апреля. В результате происшествия на перекрестке улиц Ватутина и Губкина образовалась огромная воронка радиусом 20 метров.

Взрывная волна повредила несколько припаркованных автомобилей и повалила столбы линии электропередачи. Одна из машин взрывной волной была отброшена на крышу супермаркета, многим жителям выбило стекла в окнах. На улице Шаландина были повреждены несколько квартир.

Причину взрыва назвали в Минобороны РФ. Там пояснили, что ЧП произошло из-за нештатного схода авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС России. В ведомстве отметили, что проводят расследование инцидента.

