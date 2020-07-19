Подруга погибшей Анны Амбарцумян назвала возможную причину ее смерти

В элитном отеле в центре столицы при странных обстоятельствах скончалась блогер Анна Амбарцумян. Девушка приобрела известность, выступая в качестве эксперта в различных СМИ, а также благодаря своему блогу в соцсетях. Известно, что в ходе осмотра на теле молодой женщины признаков насильственной смерти специалисты не обнаружили. Разбираемся, что могло послужить причиной ее гибели.



"Королева – я, не ты"

В элитном номере столичной гостиницы "Петр I" на Неглинной улице в субботу, 18 июля, обнаружили мертвой блогера, врача-психиатра, самопровозглашенного экстрасенса и частой гостьи различных телешоу Анны Амбарцумян. Рядом с телом 27-летней девушки лежали обезболивающие таблетки, пишут СМИ.

Сообщается, что в отель она пришла не одна, однако кто именно ее сопровождал и что происходило в номере, еще предстоит выяснить правоохранительным органам. Следователи отрабатывают разные версии гибели Амбарцумян. По данным источника, в ходе осмотра тела признаков насильственной смерти выявлено не было. В СМИ также появилась информация, что девушка скончалась из-за передозировки.

В Instagram у нее 369 тысяч подписчиков. В описании профиля значится: "Учти всяк сюда входящий, Королева – Я, не ты ". Блогер часто комментировала различные ситуации, показывала красивую жизнь: яхты, дорогие рестораны и отели. Девушка гордилась тем, что всего добилась сама.





Анна Амбарцумян блогер Восемь лет своей жизни потратила на учебу, чтобы сейчас блистать. У меня высшее медицинское образование, которым очень горжусь. Я окончила Первый медуниверситет в Санкт-Петербурге, а затем – ординатуру в ФГБУ "НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского" в Москве с красным дипломом... Учитесь – это помогает на вершине пьедестала, уж Я-то знаю наверняка.

Помимо врачебной деятельности и участия в телевизионных ток-шоу, Анна активно занималась экстрасенсорикой: в соцсетях предлагала услуги по созданию амулетов и занималась заговорами на любовь, деньги и удачу.

Себя Амбарцумян часто называла королевой, а всех недоброжелателей – рабами, при этом подчеркивала, что такое клеймо получают лишь "ничтожества, которые ей завидуют".

"Ношу то, что хочу, и фотографируюсь тоже так, как Мне угодно. Я не ставлю ни во что всех рабов, которые возмущенно обсуждают в негативном ключе Мои наряды и фотографии, ссылаясь на наличие у Меня красного диплома. Да, врач. Да, высшее медицинское образование. Да, окончена ординатура с красным дипломом. Я горжусь Собой и являюсь Свободной и Независимой Личностью, для которой ваш жалкий рабский лепет – это повод посмеяться. Пока вы там бьетесь в истериках, Я не становлюсь менее успешна ВО ВСЕХ жизненных аспектах", – писала девушка в соцсети.

Кроме того, Амбарцумян гордилась близким общением с членами семьи актрисы Алисы Фрейндлих, о чем свидетельствуют ее публикации в Instagram. В 2019 году в Санкт-Петербурге Анна стала крестной матерью правнучки Фрейндлих.



Не самоубийство?

Адвокат Сергей Жорин рассказал журналистам "Московского комсомольца", что незадолго до трагедии блогер пожаловалась ему на коллекторов.





Сергей Жорин адвокат Это было связано с тем, что ее преследуют коллекторы, которые требуют вернуть деньги. По словам Анны, долг взяла ее подруга, а не она.

Однако адвокату показалось, что слова Амбарцумян "странные и взаимоисключающие", потому он порекомендовал девушке обратиться в правоохранительные органы. Жорин предположил, что денег должна не знакомая Анны, а она сама.

В свою очередь, подруга погибшей Дарья Бахирева в беседе с Москвой 24 не подтвердила слова адвоката о том, что у Амбарцумян могли быть долги.

"По поводу коллекторов мне она не жаловалась, не рассказывала эту ситуацию. Но она не брала в долг – это было ее правило. К тому же она из обеспеченной семьи и сама тоже зарабатывала... А вот что она могла кому-то помочь, выступить поручителем, тут я верю, потому что она действительно старалась помогать своим людям, тем, кто к ней хорошо относился, тем, кто ее выручал", – рассказала Дарья.

Кроме того, девушка исключила версию суицида и передозировку наркотическими веществами. "Я не очень верю в версию с наркотиками, то есть если это и были наркотики, то это было вмешательство извне, кто-то накачал, потому что Аня не употребляла. Она была против наркотиков, всегда говорила, что это зло 21 века", – добавила подруга погибшей.





Дарья Бахирева подруга Анны Амбарцумян Я не верю, что это самоубийство, она была очень жизнерадостным человеком, оптимистичным. Когда у тебя все в жизни в порядке, только старт, карьера, вот она год назад окончила институт, о каком самоубийстве может идти речь. Она была ярым оптимистом, никогда не опускала руки.

Вместе с тем одна из участниц ток-шоу, на которое Амбарцумян пригласили в качестве эксперта, Олеся Сазыкина заявила, что девушка хотела славы и "шла по головам". По ее словам, Анна была "интриганкой и врушкой".

"Таких, как она, называют двухстволками. Хоть до программы мы обговаривали все, что будет сказано в эфире, она делала все наоборот", – рассказала она.

Кроме того, по словам Сазыкиной, Анна якобы мечтала прославиться на скандалах.



Соболева Илона