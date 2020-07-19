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20 июля, 17:21

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Подруга погибшей Анны Амбарцумян назвала возможную причину ее смерти

"Не верю, что это самоубийство": подробности гибели блогера Анны Амбарцумян
происшествия истории

В элитном отеле в центре столицы при странных обстоятельствах скончалась блогер Анна Амбарцумян. Девушка приобрела известность, выступая в качестве эксперта в различных СМИ, а также благодаря своему блогу в соцсетях. Известно, что в ходе осмотра на теле молодой женщины признаков насильственной смерти специалисты не обнаружили. Разбираемся, что могло послужить причиной ее гибели.

Фото: instagram.com/annaambqueen7

"Королева – я, не ты"

В элитном номере столичной гостиницы "Петр I" на Неглинной улице в субботу, 18 июля, обнаружили мертвой блогера, врача-психиатра, самопровозглашенного экстрасенса и частой гостьи различных телешоу Анны Амбарцумян. Рядом с телом 27-летней девушки лежали обезболивающие таблетки, пишут СМИ.

Сообщается, что в отель она пришла не одна, однако кто именно ее сопровождал и что происходило в номере, еще предстоит выяснить правоохранительным органам. Следователи отрабатывают разные версии гибели Амбарцумян. По данным источника, в ходе осмотра тела признаков насильственной смерти выявлено не было. В СМИ также появилась информация, что девушка скончалась из-за передозировки.

В Instagram у нее 369 тысяч подписчиков. В описании профиля значится: "Учти всяк сюда входящий, Королева – Я, не ты ". Блогер часто комментировала различные ситуации, показывала красивую жизнь: яхты, дорогие рестораны и отели. Девушка гордилась тем, что всего добилась сама.

Восемь лет своей жизни потратила на учебу, чтобы сейчас блистать. У меня высшее медицинское образование, которым очень горжусь. Я окончила Первый медуниверситет в Санкт-Петербурге, а затем – ординатуру в ФГБУ "НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского" в Москве с красным дипломом... Учитесь – это помогает на вершине пьедестала, уж Я-то знаю наверняка.
Анна Амбарцумян
блогер

Помимо врачебной деятельности и участия в телевизионных ток-шоу, Анна активно занималась экстрасенсорикой: в соцсетях предлагала услуги по созданию амулетов и занималась заговорами на любовь, деньги и удачу.

Себя Амбарцумян часто называла королевой, а всех недоброжелателей – рабами, при этом подчеркивала, что такое клеймо получают лишь "ничтожества, которые ей завидуют".

"Ношу то, что хочу, и фотографируюсь тоже так, как Мне угодно. Я не ставлю ни во что всех рабов, которые возмущенно обсуждают в негативном ключе Мои наряды и фотографии, ссылаясь на наличие у Меня красного диплома. Да, врач. Да, высшее медицинское образование. Да, окончена ординатура с красным дипломом. Я горжусь Собой и являюсь Свободной и Независимой Личностью, для которой ваш жалкий рабский лепет – это повод посмеяться. Пока вы там бьетесь в истериках, Я не становлюсь менее успешна ВО ВСЕХ жизненных аспектах", – писала девушка в соцсети.

Кроме того, Амбарцумян гордилась близким общением с членами семьи актрисы Алисы Фрейндлих, о чем свидетельствуют ее публикации в Instagram. В 2019 году в Санкт-Петербурге Анна стала крестной матерью правнучки Фрейндлих.

Фото: instagram.com/annaambqueen7

Не самоубийство?

Адвокат Сергей Жорин рассказал журналистам "Московского комсомольца", что незадолго до трагедии блогер пожаловалась ему на коллекторов.

Это было связано с тем, что ее преследуют коллекторы, которые требуют вернуть деньги. По словам Анны, долг взяла ее подруга, а не она.
Сергей Жорин
адвокат

Однако адвокату показалось, что слова Амбарцумян "странные и взаимоисключающие", потому он порекомендовал девушке обратиться в правоохранительные органы. Жорин предположил, что денег должна не знакомая Анны, а она сама.

В свою очередь, подруга погибшей Дарья Бахирева в беседе с Москвой 24 не подтвердила слова адвоката о том, что у Амбарцумян могли быть долги.

"По поводу коллекторов мне она не жаловалась, не рассказывала эту ситуацию. Но она не брала в долг – это было ее правило. К тому же она из обеспеченной семьи и сама тоже зарабатывала... А вот что она могла кому-то помочь, выступить поручителем, тут я верю, потому что она действительно старалась помогать своим людям, тем, кто к ней хорошо относился, тем, кто ее выручал", – рассказала Дарья.

Кроме того, девушка исключила версию суицида и передозировку наркотическими веществами. "Я не очень верю в версию с наркотиками, то есть если это и были наркотики, то это было вмешательство извне, кто-то накачал, потому что Аня не употребляла. Она была против наркотиков, всегда говорила, что это зло 21 века", – добавила подруга погибшей.

Я не верю, что это самоубийство, она была очень жизнерадостным человеком, оптимистичным. Когда у тебя все в жизни в порядке, только старт, карьера, вот она год назад окончила институт, о каком самоубийстве может идти речь. Она была ярым оптимистом, никогда не опускала руки.
Дарья Бахирева
подруга Анны Амбарцумян

Вместе с тем одна из участниц ток-шоу, на которое Амбарцумян пригласили в качестве эксперта, Олеся Сазыкина заявила, что девушка хотела славы и "шла по головам". По ее словам, Анна была "интриганкой и врушкой".

"Таких, как она, называют двухстволками. Хоть до программы мы обговаривали все, что будет сказано в эфире, она делала все наоборот", – рассказала она.

Кроме того, по словам Сазыкиной, Анна якобы мечтала прославиться на скандалах.

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Соболева Илона

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