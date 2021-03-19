Очевидцы рассказали о взрыве в жилом доме в Химках

В жилом доме в Химках утром 19 марта прогремел взрыв, а затем начался пожар. В результате ЧП есть погибшие. По предварительным данным, причиной происшествия стал бытовой газ. Рассказываем подробности случившегося.



Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Погибли люди

ЧП произошло в девятиэтажном доме в Химках. "В 10:24 поступило сообщение о хлопке в городском округе Химки, улица Зеленая, дом 16. По прибытии первого подразделения в 10:35 было установлено, что произошел хлопок неизвестного происхождения. В результате произошло обрушение межкомнатных перегородок", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Подмосковья.

Позже стало известно, что спровоцировать взрыв, а затем и пожар мог бытовой газ. Об этом журналистам сообщили в экстренных службах. Источник рассказал, что рассматриваются две версии: неисправность газового оборудования и утечка газа.

"По предварительной информации, была утечка газа в квартире, где и произошел взрыв. Там забыли выключить газ после приготовления еды или кипячения воды в чайнике", – пояснил источник.

Пожар удалось ликвидировать, площадь обрушения составила 25 квадратных метров. После происшествия от системы газоснабжения временно отключили более 30 квартир. В пресс-службе Минздрава Подмосковья заявили, что в результате ЧП есть погибшие и пострадавшие.





пресс-служба Минздрава Подмосковья По предварительной информации, погибли три человека, еще четыре пострадали. Пострадавшие госпитализируются в медицинские организации Московской области для оказания необходимой медпомощи.

"Трое погибли, один из них ребенок. Сейчас проводятся мероприятия совместно со Следственным комитетом и устанавливаются причины пожара", – уточнил начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.



Место взрыва в жилом доме в Химках сняли с коптера

В свою очередь, в Главном следственном управлении СК по области добавили, что погибшие проживали в одной квартире. По факту ЧП возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.

В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главе городского округа Химки Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь жильцам дома. Семьям погибших и пострадавших выплатят денежные компенсации.

"Я дам все команды по поводу компенсации семьям погибших и пострадавших. Понятно, что никакие деньги не компенсируют. Такое решение будет выполнено в ближайшее время", – подчеркнул Воробьев.



Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

"Я аж подпрыгнула"

Ульяна живет в том самом доме № 16 на Зеленой улице, где и произошел взрыв. Она рассказала Москве 24 о произошедшем ЧП.

"Во время взрыва я спала, но взрыв был такой, что я аж подпрыгнула. Знакомая из 21-го дома говорит, что взрывная волна дошла и до нее. Электричество во всем доме отключили. Все произошло в четвертом подъезде, я живу в первом", – объяснила она.





Ульяна жительница дома, где произошел взрыв Взрыв был огромный, поэтому сотрясся весь дом. У нас ничего не вылетело и не сломалось, однако ближе к месту взрыва поломались все окна.

Дом другой жительницы Химок Марины находится через двор. Москве 24 она рассказала, что в момент взрыва стекла в ее квартире задрожали.

"Говорят, что у дома, который находился рядом, выбило балконную дверь. А на что был похож грохот? К сожалению, даже не знаю, как описать. Как колеса у машины лопаются, только громче и дольше", – объяснила женщина.



В МЧС Подмосковья рассказали о взрыве в Химках

Одна из жительниц дома рассказала, что в момент взрыва находилась на балконе и получила порез.





очевидец Я была на балконе и услышала страшный взрыв. Я поливала рассаду, на меня все полетело, хорошо, что я отошла и только ногу порезала. Все сразу выбежали из подъезда, одна девушка с ребенком была в одних трусах, я вынесла им одежду.

Другой житель также сообщил, что он живет недалеко и видел, как из подъезда выносили одного пострадавшего.

"Кто-то выбегал чуть ли не в шортах и майках, кто-то с чемоданами убегал. Видел одного пострадавшего, его выволокли из подъезда, он не мог идти сам", – сказал мужчина.

По словам очевидца, если бы такое ЧП случилось вечером, жертв было бы гораздо больше.



Соболева Илона, Камзин Никита