"Мы заложники стихии": жители и туристы рассказали о последствиях ливней в Туапсе

В Туапсинском районе Краснодарского края прошли залповые ливни в сочетании с грозой и градом. Некоторые поселки сильно подтопило – в них объявлен режим ЧС, а над морем возникают смерчи. Четверо людей считаются пропавшими без вести. Подробнее – в материале Москвы 24.



Реки вышли из берегов

В ночь с 11 на 12 июля в Туапсинском районе выпало три месячные нормы осадков (более 280 миллиметров), сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Сети быстро разошлись ролики с последствиями стихии: на кадрах видно, что улицы превратились в бушующие реки, многие дома и машины ушли под воду. Некоторые постройки полностью разрушены. Местные жители пытаются вместе с коммунальными службами бороться с потоками: например, на одном из видео женщина чистит ливневку шваброй.

По данным МЧС России, всего число подтопленных дворовых территорий достигло 650, домов – 290. В четырех наиболее пострадавших поселениях – Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском – ввели режим ЧС и еще утром начали эвакуацию населения. Власти также организовали в зонах подтоплений раздачу еды и питьевой воды. К ликвидации последствий привлечены более 300 человек и 50 единиц техники.



Фото: МЧС России

Как сообщили в региональном МЧС, четыре человека считаются пропавшими без вести, информации о погибших и пострадавших не поступало.

В нескольких местах на трассе А-147 Джубга – Сочи было временно перекрыто движение из-за осадков, оползней и упавших деревьев. Кроме того, в районе хутора Полковничего разрушен автомобильный мост, а в селе Дефановка и поселке Джубга пострадали три пешеходных моста.

При этом в ближайшие сутки улучшения погоды ждать не стоит. В администрации города со ссылкой на синоптиков сообщили, что стихия продолжит бушевать.

"Сегодня (12 июля. – Прим. ред.) погодные условия останутся неустойчивыми, продолжает действовать штормовое предупреждение. Ожидаются сильные дожди, грозы, порывы ветра, возможен град", – говорится в сообщении.

"Пожалели, что не уехали домой"

Местные жители и отдыхающие с ночи выкладывают в Сеть фото и видео с кадрами разгула стихии. Туристке из Подмосковья удалось запечатлеть редкое природное явление – несколько смерчей над морем. Накануне об их возникновении предупреждали в МЧС: сообщалось, что вихрь пройдет в 10 километрах от берега в юго-западном направлении.





Пользователь Сети Татьяна поделилась снимком крупного града, который прошел в Туапсе в среду. Явление обрушивается на регион уже второй день подряд. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, град достигал шести миллиметров.





Туристам из-за непогоды приходится менять планы, а некоторые жалеют, что не уехали домой раньше.



Другие сравнивают город-курорт с Санкт-Петербургом.



У кого-то вообще нет возможности сделать кадры с последствиями непогоды – люди не могут выйти из дома.

"Мы заложники стихии, находимся сейчас в районе Туапсе. В первый день увидели смерч, но, к счастью, мимо. А сегодня вот из номера не выйти, все дороги затоплены. Грозы, молнии, ливень. Дорог нет, только реки импровизированные", – написала туристка Наталия Ульянова.

В свою очередь, местные жители переживают за имущество.

"Очень много повреждено домов, затоплены квартиры, в некоторых помещениях вода достигает метра. Очень много повреждено машин, не говоря уже о деревьях и всем остальном", – рассказала телеканалу "Москва 24" жительница Туапсе Екатерина.

При этом, несмотря на продолжающиеся ливни, туристы не отказываются от своих планов отдохнуть в Краснодарском крае, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

"Спрос действительно большой, поскольку сейчас пик сезона, самое горячее время – туристы продолжают прибывать", – отметил он.

Ромашкин заключил, что отказов – минимальное количество и то на конец июля, а не на ближайшее время.