Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутской области

Утром 10 декабря на озере Байкал произошло землетрясение. Местные специалисты уже назвали его самым мощным за последние годы. В Иркутске был введен режим повышенной готовности. Рассказываем, какая сейчас обстановка в области и могут ли толчки повториться снова.

Фото: Мария Плотникова/РИА Новости

Жители Иркутска и окрестных районов проснулись 10 декабря не от своих будильников, а от тряски в доме. По данным пресс-службы главка МЧС России по Иркутской области, толчки были зафиксированы в 05:45 (00:45 мск) утра.

"На территории Иркутской области зафиксировано сейсмособытие. Интенсивность в эпицентре – 7,6 (балла. – Прим. ред.), в Иркутске – 5–6 (баллов. – Прим. ред.). Магнитуда 5,5, энергетический класс – 14,0", – рассказали в ведомстве.

Сообщений о пострадавших или разрушениях в результате подземных толчков в регионе не зафиксировано. Эпицентром сейсмособытия стала дельта реки Селенги на озере Байкал в 16 километрах северо-западнее поселка Дубинино в Кабанском районе Республики Бурятия. В пресс-службе республиканского главка МЧС России рассказали, что толчки чувствовались в Улан-Удэ и еще шести муниципальных образованиях. Здесь магнитуда составила 5,5.

Жительница Иркутска Анастасия рассказала Москве 24 о событиях утра 10 декабря.

"Я проснулась где-то за 15 минут до землетрясения, в переживаниях. Затем начались толчки. Ходила ходуном кровать, и начали падать фоторамки. Сначала был первый толчок, потом сразу же второй. Все длилось недолго, 1–2 минуты. Когда в сентябре у нас случилось землетрясение, все было намного сильнее", – говорит Анастасия.

Еще одна жительница Иркутска Дарья в интервью Москве 24 рассказала, что проснулась утром от того, что в кроватке плачет ее ребенок.



На Байкале произошло мощное землетрясение

"Когда я подошла к нему, все начало трястись. Кроватка ребенка начала двигаться с места. Конечно, испугалась. Взяла ребенка на руки и долго не отпускала, боялась, что будет вторая волна. Когда более-менее шок прошел, положила ребенка дальше спать, но сама уже не уснула", – вспоминает Дарья.





Дарья жительница Иркутска Было страшно, землетрясение второй раз за несколько месяцев, это уже часто. Дом, к счастью, не пострадал, мы живем в пятиэтажке. А родители живут на 9-м этаже в девятиэтажке, там трясло намного сильнее. Они достаточно сильно испугались.

Мэр Иркутска Руслан Болотов ввел режим повышенной готовности в городе. Специалисты собирают всю информацию о последствиях землетрясения. Обследуются объекты жизнеобеспечения и энергетики. Вся коммунальная инфраструктура и стратегические объекты на территории областного центра функционируют в штатном режиме, рассказали в городской администрации.

Директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева заявила, что произошедшее землетрясение стало самым мощным для середины Байкала с 1999 года.





Елена Кобелева директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН С 1999 года это землетрясение с эпицентром в середине Байкала самое сильное... События такой энергии должны происходить на Байкале раз в 10–12 лет. Пусть лучше пройдет несколько таких сейсмособытий, чем одно такое, как в 1862 году, когда образовался залив Провал.

Специалист добавила, что подобное явление стоило ожидать, но предсказать его не представляется возможным. На Байкале, по словам Кобелевой, это уже четвертое землетрясение в 2020 году мощностью выше 4 баллов.

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Скоро повторится?

Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов рассказал Москве 24, что землетрясения магнитудой 5,5 – ординарное событие в сейсмической жизни планеты.





Алексей Завьялов заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Есть сейсмическая статистика, которой уже почти 120 лет. События с магнитудой 8 и выше происходят в мире в среднем один раз в год. Магнитуда 7–8 в год – 15–17 событий. Магнитуда 6–7 – примерно 130–140 событий, а количество землетрясений с магнитудой 5–6 превышает 1 300. Так что землетрясение в Иркутской области – достаточно рядовое событие в сейсмической жизни нашей планеты.

По словам эксперта, Иркутская область, район озера Байкал – один из самых сейсмически опасных регионов России. Предсказать, участятся ли здесь подземные толчки в ближайшее время, не представляется возможным. Но Завьялов подчеркнул, что за процессом необходимо наблюдать, а для этого нужно сохранить количество сейсмических станций, которые сейчас функционируют.

"В регионе находится Байкальская рифтовая зона, там через несколько сотен тысяч или миллионов лет, видимо, образуется океан. Поэтому в районе Байкала доминируют растягивающие напряжения. Это и является объективной причиной всех происходящих там землетрясений", – объясняет собеседник Москвы 24.





Алексей Завьялов заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Сокращать число сейсмических станций ни в коем случае нельзя, иначе мы будем терять важную информацию. А чтобы делать заключения о том, как развивается сейсмический процесс в регионе, нам нужно следить за слабыми землетрясениями. По ним можно понять, нарастает ли сейсмичность или утихает.

Эксперт напомнил, что при первых признаках землетрясения нужно встать в дверной проем, желательно несущей стены. Так можно защитить себя от падения предметов или обломков на голову. Еще один вариант – укрыться под столом. По возможности лучше покинуть здание, но ни в коем случае нельзя пользоваться лифтами. На лестничных проемах необходимо соблюдать осторожность и не допускать возникновения паники.

В сейсмически опасных регионах Завьялов советует на случай эвакуации заранее заготовить пакет всех важных документов, воду и провизию.

