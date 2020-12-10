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Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутской области

"Ходила ходуном кровать". Очевидцы – о землетрясении в Иркутской области
происшествия регионы

Утром 10 декабря на озере Байкал произошло землетрясение. Местные специалисты уже назвали его самым мощным за последние годы. В Иркутске был введен режим повышенной готовности. Рассказываем, какая сейчас обстановка в области и могут ли толчки повториться снова.

Фото: Мария Плотникова/РИА Новости

Жители Иркутска и окрестных районов проснулись 10 декабря не от своих будильников, а от тряски в доме. По данным пресс-службы главка МЧС России по Иркутской области, толчки были зафиксированы в 05:45 (00:45 мск) утра.

"На территории Иркутской области зафиксировано сейсмособытие. Интенсивность в эпицентре – 7,6 (балла. – Прим. ред.), в Иркутске – 5–6 (баллов. – Прим. ред.). Магнитуда 5,5, энергетический класс – 14,0", – рассказали в ведомстве.

Сообщений о пострадавших или разрушениях в результате подземных толчков в регионе не зафиксировано. Эпицентром сейсмособытия стала дельта реки Селенги на озере Байкал в 16 километрах северо-западнее поселка Дубинино в Кабанском районе Республики Бурятия. В пресс-службе республиканского главка МЧС России рассказали, что толчки чувствовались в Улан-Удэ и еще шести муниципальных образованиях. Здесь магнитуда составила 5,5.

Жительница Иркутска Анастасия рассказала Москве 24 о событиях утра 10 декабря.

"Я проснулась где-то за 15 минут до землетрясения, в переживаниях. Затем начались толчки. Ходила ходуном кровать, и начали падать фоторамки. Сначала был первый толчок, потом сразу же второй. Все длилось недолго, 1–2 минуты. Когда в сентябре у нас случилось землетрясение, все было намного сильнее", – говорит Анастасия.

Еще одна жительница Иркутска Дарья в интервью Москве 24 рассказала, что проснулась утром от того, что в кроватке плачет ее ребенок.

На Байкале произошло мощное землетрясение

"Когда я подошла к нему, все начало трястись. Кроватка ребенка начала двигаться с места. Конечно, испугалась. Взяла ребенка на руки и долго не отпускала, боялась, что будет вторая волна. Когда более-менее шок прошел, положила ребенка дальше спать, но сама уже не уснула", – вспоминает Дарья.

Было страшно, землетрясение второй раз за несколько месяцев, это уже часто. Дом, к счастью, не пострадал, мы живем в пятиэтажке. А родители живут на 9-м этаже в девятиэтажке, там трясло намного сильнее. Они достаточно сильно испугались.
Дарья
жительница Иркутска

Мэр Иркутска Руслан Болотов ввел режим повышенной готовности в городе. Специалисты собирают всю информацию о последствиях землетрясения. Обследуются объекты жизнеобеспечения и энергетики. Вся коммунальная инфраструктура и стратегические объекты на территории областного центра функционируют в штатном режиме, рассказали в городской администрации.

Директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева заявила, что произошедшее землетрясение стало самым мощным для середины Байкала с 1999 года.

С 1999 года это землетрясение с эпицентром в середине Байкала самое сильное... События такой энергии должны происходить на Байкале раз в 10–12 лет. Пусть лучше пройдет несколько таких сейсмособытий, чем одно такое, как в 1862 году, когда образовался залив Провал.
Елена Кобелева
директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН

Специалист добавила, что подобное явление стоило ожидать, но предсказать его не представляется возможным. На Байкале, по словам Кобелевой, это уже четвертое землетрясение в 2020 году мощностью выше 4 баллов.

Видео: телеграм-канал LIFE SHOT

Скоро повторится?

Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов рассказал Москве 24, что землетрясения магнитудой 5,5 – ординарное событие в сейсмической жизни планеты.

Есть сейсмическая статистика, которой уже почти 120 лет. События с магнитудой 8 и выше происходят в мире в среднем один раз в год. Магнитуда 7–8 в год – 15–17 событий. Магнитуда 6–7 – примерно 130–140 событий, а количество землетрясений с магнитудой 5–6 превышает 1 300. Так что землетрясение в Иркутской области – достаточно рядовое событие в сейсмической жизни нашей планеты.
Алексей Завьялов
заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН

По словам эксперта, Иркутская область, район озера Байкал – один из самых сейсмически опасных регионов России. Предсказать, участятся ли здесь подземные толчки в ближайшее время, не представляется возможным. Но Завьялов подчеркнул, что за процессом необходимо наблюдать, а для этого нужно сохранить количество сейсмических станций, которые сейчас функционируют.

"В регионе находится Байкальская рифтовая зона, там через несколько сотен тысяч или миллионов лет, видимо, образуется океан. Поэтому в районе Байкала доминируют растягивающие напряжения. Это и является объективной причиной всех происходящих там землетрясений", – объясняет собеседник Москвы 24.

Сокращать число сейсмических станций ни в коем случае нельзя, иначе мы будем терять важную информацию. А чтобы делать заключения о том, как развивается сейсмический процесс в регионе, нам нужно следить за слабыми землетрясениями. По ним можно понять, нарастает ли сейсмичность или утихает.
Алексей Завьялов
заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН

Эксперт напомнил, что при первых признаках землетрясения нужно встать в дверной проем, желательно несущей стены. Так можно защитить себя от падения предметов или обломков на голову. Еще один вариант – укрыться под столом. По возможности лучше покинуть здание, но ни в коем случае нельзя пользоваться лифтами. На лестничных проемах необходимо соблюдать осторожность и не допускать возникновения паники.

В сейсмически опасных регионах Завьялов советует на случай эвакуации заранее заготовить пакет всех важных документов, воду и провизию.

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