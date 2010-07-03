Биолог прокомментировал инцидент с нападением медведя в московском цирке

В Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского в вольере на сотрудника накинулся медведь. От полученных ран мужчина скончался в реанимации. В пресс-службе учреждения заявили, что после случившегося усыплять животное не планируют. Разбираемся, насколько опасен зверь, который однажды уже напал на человека, и какая его может ожидать судьба.



Самовольно пошел на смерть?

Сотрудник по уходу за животными Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского вечером 5 октября самовольно зашел в вольер к медведю, в результате чего животное напало на мужчину. Об этом рассказали в учреждении. По словам начальника отдела по связям с общественностью и рекламе цирка Магомеда Сурхайханова, работник не имел права этого делать.

"Погиб наш сотрудник, который принял самовольное решение войти в вольер к взрослому семилетнему медведю. Данный сотрудник не имел никакого права входить в вольер. Войдя, он грубо нарушил технику безопасности", – пояснил он.

Слова представителя цирка подтверждают записи с камер видеонаблюдения, а также очевидцы трагедии. Известно, что рабочий вошел в клетку и закрылся в ней на два замка.





Магомед Сурхайханов начальник отдела по связям с общественностью и рекламе цирка На протяжении нескольких минут подоспевшие работники цирка пытались спасти пострадавшего, но безуспешно. В критическом состоянии он был доставлен в городскую больницу имени Виноградова, где скончался от полученных ран.

Прокуратура проводит проверку: правоохранители оценят, соблюдалось ли трудовое законодательство, правила охраны труда и техники безопасности. А Следственный комитет уже возбудил дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Вместе с тем в пресс-службе цирка сообщили, что медведя усыплять не будут. "Умертвлять медведя не будем", – заявили представители учреждения, добавив, что вопрос о мерах в отношении напавшего животного пока не решался.

Дать шанс исправиться?

Представитель цирка на проспекте Вернадского рассказал о нападении медведя на смотрителя

Дрессировщик медведей Эдуард Рыбаков рассказал Москве 24, что эти животные самые опасные.

"Медведь – как заключенный, он в тисках. Ждет момента, когда тебе отомстить, обиду свою реализовать. Это происходит закономерно. Ассистент или рабочий – кто-то должен был быть в паре. Вот медведь и воспользовался тем, что мужчина один зашел", – объяснил дрессировщик.





Эдуард Рыбаков дрессировщик медведей Если медведь кровь попробует, то все, в цирке он уже бракованный.

В свою очередь, дрессировщик медведей Алия Такшантова в интервью телеканалу Москва 24 заявила, что если такая ситуация с тем же животным будет повторяться, то оно "уже не работник".

"В моей практике и практике моей мамы всякие ситуации были: они и царапали, и рвали, и мы зашивали и работали дальше. Это наши дети. Мы не можем от одного броска сразу медведя списать, сделать с ним что-то страшное... Бывает всякое, мы тоже бываем без настроения и можем поругаться на своих любимых детей, мужей и жен, но это не говорит о том, что нужно сразу все бросать", – объяснила она.





Алия Такшантова дрессировщик медведей Думаю, понаблюдают за его поведением и настроением, что могло произойти. Сейчас дрессировщик должен находить с этим медведем общий язык, что могло поспособствовать тому, что медведь так себя проявил. Думаю, все будет нормально, медведь продолжит работать. Но ружье, которое висит на стене, оно когда-нибудь выстрелит.

Вместе с тем девушка рассказала, как однажды на нее напала медведица, но они по-прежнему выступают вместе.

"У меня была травма. Я вела медведя на работу, он порвал мне руку. Слава богу, костюм был закрытого типа, я отработала с разорванной рукой и поехала в больницу зашивать руку... Просто я повела себя немного неэтично: надавила на то, что я здесь главнее, а животное пояснило, что это не совсем так", – поделилась дрессировщица.

Заложено природой

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Доктор биологических наук, профессор Анатолий Кудактин в интервью Москве 24 объяснил, почему медведь в цирке может напасть на сотрудников. По словам эксперта, это нормальное явление.

"Когда медведю три года, он достигает половой зрелости, становится неуправляемым. Большинство медведей в этом возрасте цирки начинают списывать, отдавать кому-то... Когда медведь становится половозрелым, он делается более агрессивным", – сказал специалист.





Анатолий Кудактин доктор биологических наук Напавшему животному было семь лет – это уже половозрелый медведь, его перемкнуло, такое у них бывает. Он, когда попробует крови, какое-то время будет спокойным, потом неожиданная взрывная реакция – и может опять напасть. Затем снова год-два никого не трогать, потом опять история повторится.

Вместе с тем специалист подчеркнул, что психика медведей до конца не изучена и предсказать их поведение невозможно. "Так и здесь могло случиться: взрыв непонятной агрессии, может быть связано с каким-то раздражителем, сложно предсказать", – пояснил он.

При этом, по мнению Кудактина, таких медведей незачем усыплять. Животное могут передать в зоопарк или же сафари-парк, куда их обычно с удовольствием берут на содержание. Там без контакта с человеком они живут спокойно и доживают до глубокой старости, подытожил биолог.