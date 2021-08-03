Страховщик назвал сумму расходов на лечение туристов, пострадавших в ДТП в Турции

Вечером 2 августа по дороге в аэропорт Антальи перевернулся автобус с российскими туристами. В результате ДТП есть жертвы, пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Расскажем последние подробности произошедшего.
Выскочил на встречку
Смертельное ДТП произошло около 18 часов по московскому времени. На автобусе в аэропорт после завершения отдыха ехали 22 туриста из Самарской области, девять из которых – дети.
На месте ДТП работали сотрудники Генконсульства РФ. Известно, что все путешественники были клиентами туроператора "Интурист". Представители компании сообщили, что все пассажиры автобуса должны были вылетать вечерним рейсом в Самару. В "Интуристе" заявили о гибели четырех человек, еще 16 туристов госпитализированы. Однако Минздрав РФ подтверждает гибель трех человек. Туристы размещены в четырех больницах. Им помогают русскоязычные гиды.
Утром 3 августа министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил подробности о состоянии пострадавших в аварии.
"На сегодняшний день, по информации министерства здравоохранения Турции, трое пациентов прооперированы, находятся под интенсивным наблюдением", – рассказал глава Минздрава.
Также он добавил, что к выписке готовят 10 человек в легком состоянии, еще 9 туристов пока останутся в турецких госпиталях.
В Генконсульстве РФ отметили, что в дальнейшем врачи будут принимать решение о выписке, амбулаторном лечении или дальнейшей госпитализации в каждом конкретном случае. Также российское представительство вместе с местными властями, страховой компанией и ритуальной службой готовит документы для репатриации тел погибших на родину.
Четыре россиянина погибли в аварии в Турции
По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, власти планируют как можно быстрее доставить пострадавших в Россию.
"Конечно, рассматриваем ситуацию с точки зрения оказания всей необходимой медицинской помощи на территории Турции. Ну и конечно, для того чтобы оказать помощь семьям погибших", – написал Азаров на своей странице в Instagram.
Ситуацию на постоянном контроле держит Ростуризм. В ведомстве подчеркнули, что находятся во взаимодействии со всеми участниками процесса.
После ДТП туроператор открыл горячую линию.
"Сотрудники офисов "Интуриста" в Москве, Самаре и Анталье находятся в тесном контакте с врачами и пострадавшими туристами. Всю оперативную информацию к этому часу родственники могут получить по телефонам горячей линии +90 538-393-34-51 или +7 (915) 327-79-68", – сообщили в компании.
Руководство компании "Интурист" вместе с частью родственников пострадавших вылетели в Анталью.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что все пассажиры автобуса были застрахованы в компании "РЕСО-Гарантия". Все вопросы о компенсациях, оплате лечения и посмертной репатриации теперь находятся в ее сфере ответственности, добавили в АТОР.
Заместитель генерального директора по маркетингу, рекламе и PR компании "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов сообщил порталу "Интерфакс-Туризм", что страховка покроет все медицинские расходы пассажиров автобуса.
"Мы подтверждаем страховое партнерство с НТК "Интурист", чьи клиенты попали в ДТП в Турции. В пакетные туры компании входит полис страхования медицинских и медико-транспортных расходов туристов на страховую сумму 30 тысяч евро", – рассказал Иванов.
По его словам, партнерская сервисная компания, которая ведет страховой случай, готова организовать для выписанных россиян трансфер до аэропорта в Турции и обратный билет до России. Также страховщик подтвердил оплату в полном объеме расходов на репатриацию погибших в Самару.
Как рассказали в компании, страховка покрывает все расходы, связанные с экстренной и неотложной помощью, лечением, проведением необходимых исследований и медицинских мероприятий, включая хирургическое вмешательство. Также в нее входит трансфер и обратный перелет в Россию после окончания лечения, отметил страховщик. Кроме того, в список услуг медико-транспортной помощи может войти сопровождение медперсонала и установление специального носилочного модуля, если это будет предписано врачами для возвращения на родину, добавили в компании.
"На руках вынес погибшую девочку"
Один из пострадавших в ДТП турист Сергей Кремнев рассказал "КП" подробности аварии. По его словам, по дороге у автобуса произошла техническая неисправность.
Сергей вспоминает, что в какой-то момент автобус начало заносить в бок. Он протаранил ограждение, вылетел на встречную полосу и перевернулся. Из-за аварии больше всего пострадали люди, которых зажало между сиденьями, говорит очевидец.
"Я вывел своих – жену и троих детей, усадил их на дорогу подальше и вернулся в автобус. На руках вынес погибшую девочку, потом услышал, как кричит женщина, ее сильно прижало. Я начал кричать, чтобы мне помогли перевернуть автобус", – рассказал Кремнев.
Он отметил, что пострадавшие находились в шоковом состоянии, переворачивать автобус ему в основном помогали турки.
Другой пассажир автобуса Данила Кремнев в эфире телеканала Россия 24 рассказал, что в момент ДТП он спал. По словам пострадавшего, в момент аварии он буквально подлетел, после чего автобус перевернулся на бок. Очевидец вспоминает, что люди, которые могли выбраться самостоятельно, выбили водительское стекло.
По данным местных СМИ, водитель выжил, он находится в тяжелом состоянии.