Страховщик назвал сумму расходов на лечение туристов, пострадавших в ДТП в Турции

Вечером 2 августа по дороге в аэропорт Антальи перевернулся автобус с российскими туристами. В результате ДТП есть жертвы, пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Расскажем последние подробности произошедшего.



Выскочил на встречку

Смертельное ДТП произошло около 18 часов по московскому времени. На автобусе в аэропорт после завершения отдыха ехали 22 туриста из Самарской области, девять из которых – дети.





Генконсульство РФ в Анталье По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось.

На месте ДТП работали сотрудники Генконсульства РФ. Известно, что все путешественники были клиентами туроператора "Интурист". Представители компании сообщили, что все пассажиры автобуса должны были вылетать вечерним рейсом в Самару. В "Интуристе" заявили о гибели четырех человек, еще 16 туристов госпитализированы. Однако Минздрав РФ подтверждает гибель трех человек. Туристы размещены в четырех больницах. Им помогают русскоязычные гиды.

Утром 3 августа министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил подробности о состоянии пострадавших в аварии.

"На сегодняшний день, по информации министерства здравоохранения Турции, трое пациентов прооперированы, находятся под интенсивным наблюдением", – рассказал глава Минздрава.

Также он добавил, что к выписке готовят 10 человек в легком состоянии, еще 9 туристов пока останутся в турецких госпиталях.

В Генконсульстве РФ отметили, что в дальнейшем врачи будут принимать решение о выписке, амбулаторном лечении или дальнейшей госпитализации в каждом конкретном случае. Также российское представительство вместе с местными властями, страховой компанией и ритуальной службой готовит документы для репатриации тел погибших на родину.



Четыре россиянина погибли в аварии в Турции

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, власти планируют как можно быстрее доставить пострадавших в Россию.

"Конечно, рассматриваем ситуацию с точки зрения оказания всей необходимой медицинской помощи на территории Турции. Ну и конечно, для того чтобы оказать помощь семьям погибших", – написал Азаров на своей странице в Instagram.

Ситуацию на постоянном контроле держит Ростуризм. В ведомстве подчеркнули, что находятся во взаимодействии со всеми участниками процесса.

После ДТП туроператор открыл горячую линию.

"Сотрудники офисов "Интуриста" в Москве, Самаре и Анталье находятся в тесном контакте с врачами и пострадавшими туристами. Всю оперативную информацию к этому часу родственники могут получить по телефонам горячей линии +90 538-393-34-51 или +7 (915) 327-79-68", – сообщили в компании.

Руководство компании "Интурист" вместе с частью родственников пострадавших вылетели в Анталью.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что все пассажиры автобуса были застрахованы в компании "РЕСО-Гарантия". Все вопросы о компенсациях, оплате лечения и посмертной репатриации теперь находятся в ее сфере ответственности, добавили в АТОР.

Заместитель генерального директора по маркетингу, рекламе и PR компании "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов сообщил порталу "Интерфакс-Туризм", что страховка покроет все медицинские расходы пассажиров автобуса.

"Мы подтверждаем страховое партнерство с НТК "Интурист", чьи клиенты попали в ДТП в Турции. В пакетные туры компании входит полис страхования медицинских и медико-транспортных расходов туристов на страховую сумму 30 тысяч евро", – рассказал Иванов.

По его словам, партнерская сервисная компания, которая ведет страховой случай, готова организовать для выписанных россиян трансфер до аэропорта в Турции и обратный билет до России. Также страховщик подтвердил оплату в полном объеме расходов на репатриацию погибших в Самару.

Как рассказали в компании, страховка покрывает все расходы, связанные с экстренной и неотложной помощью, лечением, проведением необходимых исследований и медицинских мероприятий, включая хирургическое вмешательство. Также в нее входит трансфер и обратный перелет в Россию после окончания лечения, отметил страховщик. Кроме того, в список услуг медико-транспортной помощи может войти сопровождение медперсонала и установление специального носилочного модуля, если это будет предписано врачами для возвращения на родину, добавили в компании.



"На руках вынес погибшую девочку"

Один из пострадавших в ДТП турист Сергей Кремнев рассказал "КП" подробности аварии. По его словам, по дороге у автобуса произошла техническая неисправность.





Сергей Кремнев пострадавший У автобуса возникли проблемы с колесом, когда мы забирали последних отъезжающих из отеля. Был специфический запах в салоне. Водитель 5–7 минут что-то делал с колесом. Возможно, это и стало причиной поломки автобуса и того, что его выкинуло на встречную полосу.

Сергей вспоминает, что в какой-то момент автобус начало заносить в бок. Он протаранил ограждение, вылетел на встречную полосу и перевернулся. Из-за аварии больше всего пострадали люди, которых зажало между сиденьями, говорит очевидец.

"Я вывел своих – жену и троих детей, усадил их на дорогу подальше и вернулся в автобус. На руках вынес погибшую девочку, потом услышал, как кричит женщина, ее сильно прижало. Я начал кричать, чтобы мне помогли перевернуть автобус", – рассказал Кремнев.

Он отметил, что пострадавшие находились в шоковом состоянии, переворачивать автобус ему в основном помогали турки.

Другой пассажир автобуса Данила Кремнев в эфире телеканала Россия 24 рассказал, что в момент ДТП он спал. По словам пострадавшего, в момент аварии он буквально подлетел, после чего автобус перевернулся на бок. Очевидец вспоминает, что люди, которые могли выбраться самостоятельно, выбили водительское стекло.



Данила Кремнев пострадавший Говорят, что водитель уснул во время поездки. Но водитель очень сильно и агрессивно вел. Он газовал и тормозил. Агрессивное вождение было у него.

По данным местных СМИ, водитель выжил, он находится в тяжелом состоянии.

