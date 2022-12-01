Юрист рассказал, что грозит ударившей женщину ножом в лицо в метро москвичке

В столичной подземке конфликт двух москвичек в вагоне поезда закончился поножовщиной. Одной из пассажирок не понравилось, что соседка якобы громко говорила по телефону. В итоге она накинулась на женщину с ножом и порезала ей лицо. Рассказываем подробности и выясняем, что может грозить нападавшей.



Ножом в лицо

Ссора между двумя пассажирками московского метро вспыхнула в вагоне поезда, который следовал от станции "Говорово" до "Минской". Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.





из сообщения на сайте ГУ МВД России по Москве Пассажирка спровоцировала конфликт с 36-летней жительницей столицы из-за того, что последняя якобы громко разговаривала по телефону. В ходе выяснения отношений злоумышленница, высказывая угрозы жизни и здоровью женщины, ножом нанесла ей удар в область лица.

В ведомстве подчеркнули, что сразу после инцидента нападавшая покинула вагон и скрылась с места происшествия. При этом пострадавшая женщина обратилась за помощью к правоохранителям на следующей станции – "Парк Победы". Ей вызвали скорую помощь. Сейчас жизни и здоровью пассажирки ничего не угрожает.

Полицейским быстро удалось задержать ее обидчицу на станции "Октябрьское Поле". Выяснилось, что подозреваемая – 50 летняя жительница столицы. У нее изъяли туристический нож. В отношении женщины возбудили уголовное дело об угрозе убийством или причинения тяжкого вреда здоровью. Сама она заявила, что хотела просто припугнуть пострадавшую, поскольку та якобы громко разговаривала по телефону.





нападавшая Я ее просто припугнула, я не хотела ее убивать. Я перед ней извинюсь... (Припугнула. – Прим. ред.) чтобы она по телефону не говорила. Она меня достала своей болтовней... (Я. – Прим. ред.) достала ножик и стала ей угрожать, но я ее не трогала.

Подозреваемую отпустили под обязательство о явке. В полиции напомнили, что по статье, которую завели против нее, предполагается наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.



До тюрьмы не дойдет?

Женщина ударила ножом пассажирку за громкий разговор по телефону в столичном метро

Юрист Алексей Гавришев в беседе с Москвой 24 допустил, что подозреваемая сможет избежать тюрьмы. По его словам, женщина может отделаться такой мерой пресечения, как ограничение свободы, которая не подразумевает изоляцию осужденного от общества. Речь идет о комплексе ограничительных мер, таких как запрет покидать место проживания в определенное время суток или посещать некоторые места.





Алексей Гавришев юрист С учетом того, что в настоящее время подозреваемую отпустили под обязательство о явке, есть основания полагать, что ей грозит ограничение свободы до двух лет и обязательство выплатить пострадавшей компенсацию.

При этом эксперт обратил внимание на тот факт, что женщина скрылась с места происшествия. По его словам, это усугубляет положение подозреваемой.

Что касается пострадавшей после нападения, то у нее есть право обратиться в суд с гражданским иском для возмещения морального и материального ущерба, продолжает Гавришев. В частности, она может попросить возместить расходы на косметологов, заключил юрист.



Эмоциональная нестабильность?

Психолог Наталья Наумова в беседе с Москвой 24 отметила нестабильное состояние подозреваемой во время дачи показаний полицейским. Эксперт подчеркнула, что ее действия выходят за рамки нормы.





Наталья Наумова психолог Чрезмерно агрессивная реакция на громкий разговор по телефону говорит о том, что у женщины присутствует эмоциональная нестабильность. Людям может многое не нравиться. Но они умеют терпеть, делать выводы. И если что-то очень раздражает, могут просто удалиться, отойти в другую часть вагона и не слушать человека или сделать замечание.

По словам Наумовой, агрессивное поведение у людей может провоцировать множество факторов. Например, психическое заболевание, злоупотребление алкоголем или даже температурные перепады.

"При переменах погоды происходит температурный скачок, отсюда идет потребность в адаптации человека к новым условиям. И зачастую это влияет на метеочувствительных людей, на людей со слабой психикой, со слабой нервной системой. Люди, которые плохо себя контролируют, всегда попадают в зону риска в эти периоды", – комментирует психолог.

Наумова также подчеркнула, что в конкретном случае с подозреваемой москвичкой точную причину, побудившую ее достать нож, мог бы определить только психиатр после тщательного исследования.

