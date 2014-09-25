Форма поиска по сайту

25 сентября 2014, 19:58

Общество

Про работу: москвичи узнают о самых востребованных профессиях

Фото: ИТАР-ТАСС

26 сентября состоится ток-шоу "Ваших профессий больше нет. Кто создаст новые?". Там расскажут, какие профессии сейчас самые востребованные. Прямую трансляцию мероприятия смотрите на M24.ru.

В 2013 году Московская школа управления "Сколково" и Агентство стратегических инициатив впервые в России провели масштабное исследование "Форсайт компетенций - 2030", в котором приняли участие свыше 2500 российских и международных экспертов, чтобы выявить востребованные профессии в 19 отраслях экономики.

Это исследование стало основой для разработки "Атласа новых профессий", который представляет собой альманах перспективных отраслей и профессий на ближайшие 15-20 лет. Результаты обсуждения в рамках ток-шоу послужат основой для разработки новой редакции атласа.

Когда: 26 сентября в 10:30
Что: обсуждение "Атласа новых профессий"
О чем: о самых востребованных на рынке специальностях
Кому смотреть: интересующимся трудоустройством и профессиональными перспективами

Начало - в 10.30. Запись лекции будет выложена на сайте.

[ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ]
[/ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ]

