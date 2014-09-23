В Новой Москве открылся офисный парк "Комсити"

Фото: stroi.mos.ru

В деревне Румянцево Новой Москвы открыли первую очередь офисного парка "Комсити". Планируется, что через три месяца он заполнится сотрудниками компаний-арендаторов, сообщил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

"40 тысяч новых рабочих мест, которые предоставит "Комсити", - это серьезный вклад в развитие города. Опыт показывает, что подобные комплексы очень востребованы. Уверен, с открытием станции метро "Румянцево" интерес бизнес-структур к этому центру только увеличится", - приводит слова Жидкина портал столичного Стройкомплекса.

По его словам, "Комсити" поможет превратить Москву в полицентричный город, так как станет одной из новых точек роста. Социальную и градостроительную значимость проекта ранее одобрили Дмитрий Медведев и Сергей Собянин.

Как уточнил директор по сдаче в аренду офисной недвижимости компании PPF Real Estate Russia Николай Обайдин, более 80 процентов площадей "Комсити" уже сданы в аренду. Крупнейшими арендаторами являются ОАО "Ростелеком" и Группа компаний "Систематика".

Фото: stroi.mos.ru

Напомним, что офисный парк "Комсити" находится в Румянцеве на первой линии Киевского шоссе, рядом с МКАД и в 350 метрах от строящейся станции метро "Румянцево", которую планируют открыть в конце этого года.

"Комсити" строится в четыре этапа. Первая фаза включает более 107 тысяч квадратных метров офисных площадей и 7,4 тысяч квадратных метров торговых помещений. Объем инвестиций в строительство первой очереди составил 270 миллионов евро.

Второй этап по созданию порядка 55,2 тысяч квадратных метров площадей планируется закончить в конце 2016 года.

Добавим, что в "Комсити" входят малоэтажные здания и офисные помещения на территории в 45 гектаров. Офисный парк также включает парковки, зоны отдыха, магазины, кафе и рестораны, фитнес-центр с бассейном, а также детские зоны и медицинский центр.

Напомним, ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что строительство офисных зданий на территории Новой Москвы – первоочередная задача столичных градостроителей.

Точки роста Новой Москвы. Территория Румянцево

"Мы готовим поправки в законодательство, чтобы получить инструменты для комплексного развития территории. В частности, чтобы область согласовывала с Москвой освоение земель", - сказал Марат Хуснуллин.

Напомним, что в ближайшие 30-35 лет на присоединенных к Москве территориях появится 100 миллионов квадратных метров недвижимости и 1 миллион рабочих мест. Для осуществления этих планов в ТиНАО предлагается создать 12 так называемых точек роста и построить там бизнес-парки, которые дадут дополнительный импульс развитию новых территорий.

В качестве такого примера можно привести бизнес-парк "Румянцево", который был открыт в конце 2007 года в трех километрах от МКАД по Киевскому шоссе, но на сегодняшний день является самой динамично развивающейся "точкой роста" в ТиНАО.

Бизнес-парк ориентирован на компании, заинтересованные в аренде офисов класса В+ за МКАД. Среди его арендаторов такие известные компании как "Газпром", "Сбербанк", "Х5 Retail Group" (владеет крупными торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и т.д.), ВТБ24, "Уралсиб Банк", "Комтех", "Теплоком", "Комус" и другие.

Построят в Новой Москве и деловой центр в Коммунарке. Всего за 10 лет там планируется создать три крупных кластера: образовательный, медицинский и административно-деловой. Общая площадь входящих в них объектов превысит 3 миллиона квадратных метров.