Названа дата проведения первого матча на стадионе "Динамо"

Первый матч на стадионе "Динамо" пройдет в день рождения легендарного вратаря столичной команды и сборной СССР Льва Яшина, 22 октября 2017 года, сообщил замруководителя "ВТБ Арена парк" Андрей Дайнеко.

Он отметил, что рассчитывает на долгосрочную эксплуатацию стадиона и его инфраструктуры, передает корреспондент M24.ru.

При этом директор Bayer Material Science-art в России и СНГ Универ Музаффер сообщил, что Россия должна гордиться, что событие приедет в Россию. "Я очень горд, что чемпионат Мира по футболу приедет в Россию", - отметил он.

Каким будет обновленный стадион "Динамо"

Напомним, в спортивном комплексе "ВТБ Арена – Центральный стадион "Динамо" разместится футбольная арена на 26,5 тысячи зрителей. Здесь же появится баскетбольная, хоккейная и концертная площадка, которая сможет вместить себя около 13 тысяч человек. Обе арены разместятся под одной крышей. Таких сооружений в мире еще никто не возводил.

Кроме спортивных объектов на территории "Динамо" появятся четыре ресторана, два кафе, три бара, зоны общественного питания на 600 мест, а также подземная автостоянка для 1539 машин. Строительные работы на стадионе начались в июле 2014 года. К концу года строители заложили фундамент спорткомплекса, установили колонны и перекрытия подземной автостоянки.