Хорошевское шоссе расширят к осени 2016 года – Хуснуллин

Фото: M24.ru

Хорошевское шоссе в районе метро "Полежаевская" планируют расширить к осени 2016 года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, шоссе планируют расширить с запуском Кожуховской линии метро. "Это улучшит движение общественного транспорта в районе станции метро "Хорошевская" и новой станции Малого кольца железной дороги", – сказал Хуснуллин.

Третий пересадочный контур метрополитена

Напомним, строительство станции "Хорошевская" Второго кольца метро завершится к ноябрю 2016 года. Здесь появится транспортно-пересадочный узел (ТПУ), основные работы на котором будут закончены также в 2016 году.

Ранее сообщалось, что станции Третьего пересадочного контура будут построены, как и планировалось, в 2016 году. По словам главы департамента строительства Андрея Бочкарева, все запланированные сроки по метро меняться не будут. Так, станции Шелепиха, Хорошевшая, Ходынское поле и Деловой центр откроются в 2016 году. А вот открытие станции метро Ховрино будет сдвинуто на конец 2015 – начало 2016 года.

Третий пересадочный контур соединит существующие линии подземки на пересечении с кольцевой. Это значительно сократит время пути для пассажиров. Им больше не придется пересаживаться на центральных станциях.

Второе кольцо московского метро будет перевозить 550 миллионов пассажиров в год. Общая протяженность "второго кольца" метро составит 61 километр. Это будет самая длинная линия подземки. Она будет включать в себя 28 станций. Запланировано 17 пересечений с радиальными линиями метро, 7 пересечений с радиальными линиями железных дорог и 2 пересечения с Малым кольцом МЖД. На всех пересадочных станциях создадут транспортно-пересадочные узлы.