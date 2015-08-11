Старинный жилой дом в центре столицы отреставрируют

Фото: wikimedia.org/Moreorless

Жилой дом №9 в Рыбниковом переулке в центре Москвы отреставрируют, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Четырехэтажное кирпичное здание 1917 года постройки общей площадью 1,3 тысячи квадратных метров обновят в габаритах существующего объекта.

"Участок расположен в границах заповедной зоны № 6 "Большая Лубянка – Сретенка". Застройка на такой территории строго регулируется. Жилой дом сейчас в неудовлетворительном состоянии, его приведут в порядок, но площадь объекта увеличена не будет", - заявил глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Ранее m24.ru сообщало, что отреставрируют также нежилое здание 1917 года постройки на улице Люсиновская.

Сейчас дом площадью 787,5 квадратных метров не используется и находится в неудовлетворительном техническом состоянии.