Проект кампуса МГУ представят в этом году

Фото: M24.ru

В текущем году планируется завершить разработку проекта планировки территории 2-й очереди МГУ, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

В границы разработки проекта входит участок площадью 340 гектаров, ограниченный с севера Ломоносовским проспектом, с запада – проспектом Вернадского, жилыми домами улицы Удальцова с юга, а также улицы Раменки и Мичуринского проспекта с запада.

В пресс-службе отметили, что частью планируемого там образовательного кластера станут уже существующие библиотека, Шуваловский корпус и факультет фундаментальной медицины и строящееся на Мичуринском проспекте общежитие МГУ.

Помимо этого, планируется построить кампус МГУ, торгово-бытовой комплекс, две школы на 1700 мест, блок начальных классов на 150 учащихся, а также пять детских садов на 825 мест.

Внимание будет уделено озеленению участка и транспортной обеспеченности территории. По границам рассматриваемого участка расположены станции метро "Университет" и "Проспект Вернадского" и новые станции строящейся Калининско-Солнцевской линии: "Ломоносовский проспект", "Раменки" и "Мичуринский проспект".

Отметим, на территории МГУ планируется разместить новый центр инновационного развития - аналог Кремниевой долины, сообщил заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"Сегодня в столице реализуется проект развития территории, прилегающей к Московскому университету. По нашим оценкам, здесь может появиться около 430 тысяч квадратных метров новых площадей, занятых научно-исследовательскими лабораториями", - цитирует Хуснуллина пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

"Кроме этого, мы прорабатываем возможность строительства дополнительных транспортных подъездов к этой территории, чтобы не загружать прилегающую дорожную сеть", - добавил заммэра.

Ранее M24.ru сообщало, что на территории МГУ им. М.В. Ломоносова на Воробьевых горах появится современный футбольный стадион. Для этого существующее поле на улице Лебедева оборудуют качественным покрытием и установят новые трибуны.

Кроме того, на территории МГУ планируют возвести университетский кампус площадью около миллиона квадратных метров, который включит в себя научные корпуса, политехнический музей, школу для одаренных детей, общежития и другие объекты. Кроме того, там построят жилые дома, две школы и блок начальных классов на 1850 мест, 5 детских садов на 825 мест, торгово-бытовой комплекс и паркинги.