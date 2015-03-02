Два корпуса медико-стоматологического университета построят к июлю

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Новые корпуса Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова (МГМСУ) на Кусковской улице построят к июлю. Об этом журналистам сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко

"Это значимый объект для города и москвичей. Поэтому мы должны приложить максимальные усилия, чтобы помочь строителям завершить работы по корпусам с хорошим качеством и в срок", - добавил Антосенко.

Площадь зданий медицинского центра составит 64 тысячи квадратных метров. В состав комплекса войдут два здания высотой 9 и 6 этажей, патолого-анатомический корпус, здание вакуумного мусороудаления и ремонтные мастерские. Под землей разместится парковка на 90 машиномест.

Как добавили в Мосгосстройнадзоре, строители уже возвели каркас строений и завершили кровельные работы. В трех зданиях, в том числе в патолого-анатомическом корпусе, а также на подземной стоянке, сейчас ведется внутренняя отделка. Кроме того, началось возведение здания вакуумного мусороудаления.

Строительство медцентра финансируется за счет средств федерального бюджета. Центр строится как для занятий наукой, так и для проведения лекций и семинаров. Кроме того, сотрудники центра смогут оказывать медицинскую помощь населению.

Напомним, в конце 2011 года в рамках первой очереди строительства на территории университета появилась поликлиника площадью почти 13 тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 240 посещений в смену.

Московский государственный медико-стоматологический университет МГМСУ имени Александра Ивановича Евдокимова. Неофициальное название - "третий мед". Является основным высшим учебным заведением в России по подготовке врачей-стоматологов. Кроме того, одной из ведущих специальностей в МГМСУ является лечебное дело. Университет был основан в 1922 году, когда открылся Государственный институт зубоврачевания (ГИЗ).

В ноябре 2014 года столичные власти приняли решение сделать челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов клинической базой МГМСУ. Сюда планируют перевести университетские кафедры, а к лечению пациентов привлечь сотрудников университета, специализирующихся на стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.