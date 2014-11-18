Лоукостер "Победа" за неделю продал 20 тысяч билетов

Фото: M24.ru

Новому отечественному лоукостеру "Победа" всего за неделю удалось реализовать около 20 тысяч билетов, сообщил МИА "Россия Сегодня" представитель компании. Больше всего спросом пользуются рейсы на Екатеринбург, Тюмень, Пермь и Волгоград.

Продажа билетов на самолеты низкобюджетной авиакомпании началась 11 ноября. Ежедневные рейсы из Москвы в Волгоград, Самару, Екатеринбург, Пермь, Тюмень и Белгород будут совершаться с 1 декабря из терминала А аэропорта Внуково.

Как будет работать лоукостер "Победа"

Минимальный тариф в одну сторону составляет от 999 рублей без учета такс и сборов.

В авиапарк "Победы" входят новые самолеты Boeing-737-800 NG, рассчитанные на перевозку 189 пассажиров. При этом со временем компания планирует увеличить число воздушных судов и рейсов по открытым направлениям, а также расширить географию полетов.

Ранее сообщалось, что, по планам авиакомпании, к 2018 году ее флот будет состоять из 40 воздушных судов, а перевозки достигнут 10 миллионов человек в год.

Напомним, лоукостер "Победа" получил сертификат эксплуатанта в начале ноября. Компания перенесла старт продаж билетов с 1 ноября из-за того, что вовремя не получила сертификат и лицензию. Нужные документы так и не были подготовлены к 31 октября.

"Аэрофлот" создал новое дочернее предприятие вместо низкобюджетной авиакомпании "Добролет", которая приостановила перелеты по всем своим маршрутам 4 августа.

Причиной такого решения стали санкции ЕС в отношении компании.