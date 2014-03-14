У арт-кластера "Винзавод" сменится владелец

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский центр современного искусства "Винзавод" сменит собственника. Новым владельцем арт-кластера станет бизнесмен Александр Светаков. После перехода "Винзавода" к новому собственнику в арт-кластере поменяется весь управляющий недвижимостью персонал.

Светакову принадлежит инвестиционная группа "Абсолют", вкладывающая средства в различные сферы экономики – от сельского хозяйства до добывающей промышленности. Кроме того, он является одним из крупнейших собственников земли в столичном регионе, сообщает издание "Артгид".

Центр современного искусства "Винзавод" появился в 2007 году на территории бывшего винного комбината "Московская Бавария", построенного в XIX веке. Будущий крупнейший арт-кластер столицы был создан предпринимателем Романом Троценко. Сегодня здесь располагаются ведущие московские галереи, проходят крупные выставки - в том числе, на "Винзаводе" показывают работы участников ежегодного фотопроекта Best of Russia.

До 2012 года во главе "Винзавода" стояла супруга его основателя, декан продюсерского факультета Школы-студии МХАТ Софья Троценко. В марте 2012 директором ненадолго стала экс-главный редактор Winzavod Art Review Елена Пантелеева. Впрочем, вскоре Софья Троценко вернулась в арт-кластер. Сейчас она является президентом фонда поддержки современного искусства "Винзавод".