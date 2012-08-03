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Трафик

03 августа 2012, 14:44

Певцу Алексею Глызину выставят счет за простой троллейбусов

пробки троллейбусы трафик

ИТАР-ТАСС

ГУП "Мосгортранс" планирует выставить счет певцу Алексею Глызину за простой троллейбусов, возникший в результате парковки его автомобиля под контактной сетью в центре Москвы.

Машина певца стояла около 40 минут, из-за чего было задержано движение троллейбусов № 78. Когда Глызин вернулся к машине, его уже ждали сотрудники ГИБДД, передает РИА Новости.

Сейчас в Мосгортрансе оценивают сумму ущерба. Певец уже заявил, что не намерен избегать наказания за неправильную парковку. По его словам он сожалеет о случившемся, однако считает, что в столице необходимо решать проблемы с парковкой, тогда подобных ситуаций не возникнет.

"Может быть, на моем примере в Москве начнут делать что-то для обычных горожан, которые не всегда могут поставить машину в подземный гараж", - сказал Глызин.

Напомним, власти столицы сейчас решают вопрос со стоянками в Москве. Это, в первую очередь, касается так называемых перехватывающих парковок. До октября текущего года в Москве планируется построить 12 таких парковок. В частности, площадки для авто должны на Ленинградском шоссе (380 машино-мест), шоссе Энтузиастов (191), Ярославском (96) и Пятницком шоссе (66).

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