Премьеры МТЮЗа: от Даниила Хармса до Уильяма Шекспира

Спектакль "Лейтенант с острова Инишмор". Фото: пресс-служба МТЮЗа

В текущем сезоне в Московском театре юного зрителя покажут самые интересные отечественные представления. Спектакли поставлены по знаменитым произведениям таких гениев, как Уильям Шекспир и Даниил Хармс.

Так, 23 апреля на сцене театра покажут спектакль "Лейтенант с острова Инишмор" – парадоксальная черная комедия, которая расскажет о жестокости, доведенной до абсурда, о патриотах, ставших фанатиками и садистами, идиотической сентиментальности и перекроенной системе ценностей.

В отличие от Тарантино и братьев Коэн, Мартин МакДонах разбавляет черный юмор беззащитным лиризмом, отчего и спектакль смотреть легко и весело.

Начало спектакля – в 19:00, категория "16+". Также представление покажут 19 мая в 20:00.

27 апреля на сцене театра покажут спектакль "Ноктюрн" по одноименной пьесе американского драматурга Адама Раппа.

Писатель рассказал в своем произведении о хрупкости жизни и, в частности, человеческих отношений. Для того, чтобы сломать жизнь близкого человека, нужен всего один неверный поступок, а для исправления ситуации необходимо приложить громадные усилия.

Начало спектакля – в 19:00. Также представление пройдет 13 и 30 мая в 20:00.

Любителям абсурда определенно понравится спектакль "Четвероногая ворона" по Даниилу Хармсу. Представление передаст нелепый, хулиганский и невероятно смешной мир Хармса со всей его нелепицей и веселой чушью. Несмотря на это, в спектакле затрагиваются вопросы жизни, смерти и Бога.

Начало спектакля – в 19:00. Также представления пройдут 15 и 31 мая в 20:00.

Спектакль "Шуты Шекспировы". Фото: пресс-служба МТЮЗа

23 мая на сцене театра покажут спектакль "Шуты Шекспировы" по Уильяму Шекспиру. Режиссер Кама Гинкас превратил всех трагических персонажей Шекспира в самых настоящих шутов.

В его спектакле есть Гамлет, Ромео, Макбет, Джульетта, король Лир, Офелия, Ричард III, леди Анна, Просперо и многие другие. Их общение перемешано настолько причудливо, что горбун поет любовную песенку Юрия Антонова, а Ромео уже держит в руках череп бедного Йорика, вспоминая, как целовал его губы.

Начало спектакля – в 20:00.