Михаил Козаков поставил водевиль "Любовь по системе Станиславского"

Фото: ИТАР-ТАСС

Театральный центр "Инновация" порадует зрителей премьерой спектакля "Любовь по системе Станиславского" в постановке Михаила Козакова. Это современная комедия-водевиль о трех братьях, которые борются за наследство отца-самодура.

Действие разворачивается в особняке в центре Парижа. Здесь живут главные герои-братья. Им предстоит отправиться в Москву исполнять последнюю волю умирающего родителя.

"Все создатели спектакля, с наслаждением работавшие над этой постановкой, обещаю много смеха, немного грусти, отсутствие пошлости и выдержанность комедийного жанра", - сообщили в театральном центре.

Роли в спектакле исполняют Валентин Смирнитский, Лев Прыгунов, Елена Шанина, Ольга Матушкина, Владимир Большов, Александр Песков, Андрей Рапопорт, Инна Милорадова, Антон Шагин, Григорий Сиятвинда.

Ближайшие показы состоятся 7 декабря (Театр Киноактера), 31 декабря (КЗ "Космос"), 2, 5 января (театр "Сатирикон"), 2 февраля (ДК "Зуева"), 14 февраля ДК "Мередиан").



Приобрести билеты можно на нашем портале

