Пожар в офисном здании на Дербеневской набережной локализован

Фото: moscow.mchs.ru

Пожар на втором этаже офисного здания на Дербеневской набережной локализован. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"В 1.27 пламя локализовано. Сведений о пострадавших не поступало. В тушении пожара задействованы 98 человек и 28 пожарных подразделений", – уточнили в ведомстве.

В ликвидации огня также задействованы два пожарных катера "Надежда" и "Полковник Чернышев", которые используются в качестве насосов для подачи воды.

По информации корреспондента телеканала "Москва 24", пожар начался в кафе, которое располагается офисном здании на Дербеневской набережной. По предварительной версии, там происходила подготовка к празднованию свадьбы. В какой-то момент на кухне вспыхнул пожар.

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Сообщение о возгорании в доме № 7, строение 14 по Дербеневской набережной поступило на пульт дежурного около 21.03. Через пять минут на место ЧП прибыли первые пожарные расчеты.

В настоящее время движение по Дербеневской набережной сильно затруднено. Столичные спасатели обращаются к автомобилистам с просьбой выбирать пути объезда.

"Убедительная просьба не создавать помех в работе пожарно-спасательной техники и заранее выбирать пути объезда", – подчеркнули в пресс-службе МЧС по Москве.