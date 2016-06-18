Тела погибших при пожаре во Фрязине спасателей ищет робот

Фото: ТАСС/m24.ru

Тела погибших при пожаре на мебельной фабрике в подмосковном Фрязине сотрудников МЧС ищут с помощью роботизированного комплекса, сообщает пресс-служба МЧС Московской области.

Роботизированный комплекс для проведения демонтажных работ Brokk сейчас используют для разбора завалов на месте пожара. Наиболее вероятные места нахождения тел – коридор первого этажа или галерея второго этажа – определены в ходе опроса свидетелей и сослуживцев погибших.

На месте пожара во Фрязине нашли фрагменты вещей пропавших спасателей

Правильность выводов подтверждают найденные отдельные предметы и фрагменты вещей, предположительно, принадлежавших пострадавшим, – защитные вставки для спецобуви пожарного, элементы от дыхательного аппарата, фрагмент боевой одежды.

В поисковых работах задействованы 426 человека и 82 единицы техники.

Пожар начался 16 июня вечером. Загорелось одноэтажное здание, в котором располагается итальянская мебельная фабрика Moder. Площадь пожара составила более 3700 квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 1800 квадратных метров. Пожару была присвоена третья категория сложности.

На ликвидацию открытого горения потребовалось 12 часов, к тушению пожара были привлечены 149 человек и 50 единиц техники. В ходе тушения пожара были обнаружены тела троих сотрудников отдела сбыта: двоих женщин и мужчины. Место нахождения двух сотрудников МЧС, прибывших на пожар в числе первого наряда, остается неизвестным.