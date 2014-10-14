Около 6 миллионов человек посетили международный фестиваль "Круг света"

В Москве закрывается международный фестиваль "Круг света". Количество посетителей в этом году вдвое превысило рекорд прошлого сезона и приблизилось к отметке 6 миллионов зрителей, передает телеканал "Москва 24".
Красочные представления в день закрытия фестиваля пройдут на всех семи площадках форума. Самая технологически сложная из них - в районе Останкино.
Сцену на воде строить помогали водолазы, а на телебашне закрепили несколько тонн оборудования без единого болта. Чтобы все желающие могли увидеть светомультимидийное шоу, на площадке установили большие экраны.
Напомним, что музей-заповедник "Царицыно" тоже стал одной из площадок фестиваля "Круг света". В воскресенье в рамках мероприятия выступил Дмитрий Маликов со специальной музыкальной мультимедийной программой.
Кроме того, в рамках фестиваля проходил конкурс "Арт-Вижн". Тему кругосветного путешествия отразили во всех световых спектаклях. Москвичи увидели работы участников на фасадах павильонов ВДНХ. Также на ВДНХ с помощью световой иллюзии участники фестиваля запустили в космос ракету "Восток". А вот ознакомиться с программой на 14 октября можно здесь.
Отметим, что из-за фестиваля "Круг света" в городе ограничили движение транспорта. С 17.30 и до окончания мероприятия перекрыли 1-ю Останкинскую (от Ботанической до Новомосковской) и Новомосковскую (от улицы Академика Королева до 1-й Останкинской).
С 20.00 и до 23.30 для проезда закроют Каспийскую от улицы Севанская до Ереванской, а также Луганскую - от Тимуровской до Каспийской.
Кроме того, с 15.00 закрыт проезд по улицам:
- 1-я Радиальная;
- 3-я Радиальная;
- 6-я Радиальная;
- Спортивная;
- Тюрина;
- Прохладная;
- Дуговая;
- Проезд Кошкина;
- Новоцарицынское шоссе от Шипиловского проезда до Каспийской улицы.
ГИБДД рекомендует водителям выбирать пути объезда.
"Круг света"Каждый год на "Круге света" профессионалы в области 2D и 3D графики создают мультимедийные и световые шоу, используя в качестве фона фасады исторических зданий и памятников Москвы.
Кроме того, во время фестиваля проводят мастер-классы авторитетные мировые и российские специалисты по работе со светом. Событие организует департамент средств массовой информации и рекламы. Зрители посещают фестиваль бесплатно.
В этом году фестиваль проходит на семи площадках:
- ВДНХ
- Останкино
- Большой театр
- Кузнецкий мост
- Манежная площадь
- "Царицыно"
- Digital October