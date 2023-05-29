Жители Турции опасаются падения валюты и роста цен после победы Эрдогана

В Турции 28 мая состоялся второй тур президентских выборов, в котором победил действующий глава республики Реджеп Тайип Эрдоган. Тысячи сторонников политика вышли на улицы, чтобы отметить итоги голосования. Как страна отпраздновала переизбрание Эрдогана – в материале Москвы 24.



На третий срок

По данным высшей избирательной комиссии Турции, Реджеп Тайип Эрдоган во втором туре президентских выборов набрал чуть более 52% голосов, его главный соперник Кемаль Кылычдароглу – почти 48%. Таким образом, действующий лидер был переизбран на третий срок и получил право управлять страной в течение следующих пяти лет.

После публикации предварительных итогов победитель голосования прибыл в Анкару, чтобы выступить в своей резиденции перед многотысячной толпой сторонников. Они начали собираться задолго до приезда Эрдогана, в городе образовались километровые пробки. Участники громко пели песни, размахивали файерами, запускали салюты, несли флаги республики и полотна с изображением президента.

Подобные акции прошли и в других регионах страны. В частности, сотни людей вышли на центральные улицы Стамбула, в азиатской части города сторонники устроили автозабег.

Однако не обошлось без инцидентов. В Анкаре произошла стычка между сторонниками Эрдогана и Кылычдароглу. В Анталье местные жители заблокировали автомобильное движение на одной из центральных улиц – бульваре Йенер Улусой. Полиции пришлось усилить меры безопасности.



"Утром уже все стихло"

По словам жителей Турции, акции в поддержку Эрдогана продолжались всю ночь.

"Вечером после подведения итогов мы увидели, как под нашими окнами несли флаг с изображением президента. У нас в городе отмечали победу так, будто турки вновь взяли Константинополь", – рассказала в соцсетях жительница города-курорта Фетхие Алена.





Алена жительница Фетхие Мы всю ночь не могли уснуть, слушали гудки сирен, машин, взрывы, хлопушки, стреляли из оружия, что-то взрывалось. Хорошо, что коммунальные службы все убрали. Кстати, такие мероприятия были не во всех районах Турции, а только тех, которые курирует партия Эрдогана. В оппозиционных районах все было спокойно.

На следующий день шествий и акций уже не было, но абсолютно все обсуждают итоги выборов, добавила девушка.

"Многие расстроены и возмущены тем, что голосовало большое количество иностранцев, которым дали гражданство. Они якобы не понимают ничего, но решали судьбу Турции и отдавали голос за Эрдогана в своих интересах", – рассказала Алена.

По наблюдениям местных жителей, основная часть акций пришлась на черноморское побережье республики.





Идрис житель Анкары Турки начали праздновать задолго до оглашения предварительных результатов. Толпы людей собрались в Кайсери, Анкаре, Стамбуле, Фетхие, Конье, Аланье, Орду, Ризе, откуда Эрдоган родом. Возможно, именно поэтому победу сейчас особенно праздновало черноморское побережье Турции.

В то же время жительница Стамбула Софья написала в своих соцсетях, что после победы Эрдогана часть населения ожидает падения валюты, скачка стоимости на недвижимость, золото и машины.

"Многие люди, в том числе и из других стран, откладывали крупные покупки до тех пор, пока ситуация во внутренней политике не прояснится. Сейчас начнется ажиотаж, и предприниматели станут ломить цены. Я видела, как сильно люди праздновали результат выборов, однако, у кого бы я ни спросила на следующий день – никто не желал победы Эрдогана", – написала она.

На туристической сфере празднование выборов никак не отразилось, рассказала Москве 24 гид из Стамбула Светлана.





Светлана жительница Стамбула Шествия начались 28 мая вечером и длились всю ночь, при этом утром уже все стихло. Спокойно гуляем с путешественниками по улицам города, никаких пробок нет, все работает.

По ее словам, если в Стамбуле и остались небольшие группы, которые до сих пор поют песни и ходят с флагами, это даже играет на руку туристической сфере. Так гости из других стран могут лучше узнать нравы, традиции и менталитет местных жителей, заключила Светлана.