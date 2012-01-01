Американцы заподозрили команду Джо Байдена в сокрытии его смерти

После ухода с поста президента США Джо Байден на время исчез из медийного поля, после чего многие пользователи Сети начали распространять таинственные теории о его скрываемой смерти. Подробности – в материале Москвы 24.

"Жив ли Джо Байден?"

Фото: x.com/Joe Biden

20 апреля 82-летний экс-глава Белого дома Джо Байден разместил в своем блоге фото с семьей, поздравив таким образом американцев с Пасхой и пожелав всем мирного праздника. Эта публикация моментально разлетелась по Сети и вызвала настоящий ажиотаж: многие интернет-пользовали решили, что бывшего президента США просто "прифотошопили" к семейному снимку. На такие выводы людей натолкнули неестественная поза Джо, странное положение его рук, а также цвет лица. Некоторые критики даже задались вопросом, а жив ли Байден?

"Это явно фотошоп, да? Он что, должен стоять? Присев? Это даже не похоже на правдоподобную физиологическую позу, ребята", "ваше предплечье 4 фута длиной? При таком угле наклона руки это физически невозможно, чтобы это были ваши пальцы. Кто, черт возьми, делает эту паршивую работу в Photoshop?", "лицо Байдена ярко освещено сверху/снизу. У всех остальных размыто (затенено). У Байдена нет заметной тени. Джилл отбрасывает тень, Байден – нет. Очень неловкое положение тела. Размер головы не соответствует глубине линии. Жив ли Джо Байден?" – написали озадаченные интернет-пользователи.

В свою очередь, репортер издания Tennessee Star назвал странным тот факт, что для фотографии в кругу семьи Джо выбрал подчеркнуто деловой образ: надел строгий костюм, белую рубашку и галстук, а также явно сделал макияж, как для официальной съемки.

Интернет-пользователям показалось подозрительным и то, что Байдена не упомянули в своем поздравлении с Пасхой члены Демократической партии США. В их публикации в соцсетях среди фотографий последних президентов Штатов отсутствовал снимок Джо, но при этом в коллаж включили Барака Обаму, Билла Клинтона, Джимми Картера и даже Джона Кеннеди.

Жизнь после Белого дома

В январе 2025 года Джо Байден покинул Овальный кабинет в Белом доме, уступив место вновь избранному президенту Дональду Трампу, после чего на некоторое время пропал из новостной повестки. СМИ сообщали, что он посещает культурные мероприятия, активно занимается благотворительностью, а также написанием мемуаров.

15 апреля Байден впервые после ухода из Белого дома появился на публике: он выступил на конференции в Чикаго, посвященной защите социального обеспечения. В своей речи Байден раскритиковал политику Дональда Трампа в отношении мигрантов, а также массовые увольнения госслужащих, отметив, что такие решения создают риски для миллионов американцев, которые нуждаются в поддержке государства. Он также добавил, что действия республиканцев могут привести к росту внешнего долга США.

"Менее чем за сто дней эта новая администрация нанесла так много <...> ущерба и разрушений. Это просто захватывает дух", – заявил Байден.

16 апреля бывший глава Белого дома встретился со студентами Школы управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета, где порассуждал о конфликте между Россией и Украиной. При этом, по информации западных изданий, некоторые члены Демократической партии США остались недовольны выступлениями Джо, назвав их "прекрасным подарком для Белого дома, президента Трампа и консервативных СМИ", а также отметили, что бывшие соратники испытывают к Байдену "негативное отношение и даже гнев".

Помимо этого, издание New York Post сообщало, что Байден готов выступать в качестве спикера на частных мероприятиях за 300 тысяч долларов. Также заказчик при необходимости должен оплатить перелет, предоставив экс-президенту США частный самолет, и покрыть расходы на пятерых помощников Джо.

При этом издание отметило, что желающих пригласить Джо на мероприятие не так много: у агентства талантов Creative Artists Agency (CAA), с которым сотрудничает Байден, серьезные проблемы с бронированием, о чем журналистам поведал один из источников.