Удар на копейку: как 11-й пакет санкций навредит самому Евросоюзу

Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России. В частности, в него вошли ограничения на российскую нефть, запрет на экспорт люксовых авто и прекращение вещания ряда СМИ. Кроме того, ЕС разработал механизм борьбы с обходом предыдущих 10 пакетов санкций. Выстрелил ли Евросоюз в очередной раз в самого себя – в материале Москвы 24.

Закрутили гайки?

Евросоюз разработал проект 11-го пакета санкций против России еще в начале мая, однако страны объединения согласовали его только сейчас. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, вводить новые ограничения в дальнейшем будет сложно.

"Они (новые санкции. – Прим. ред.) очень жесткие и будут продолжать оказывать жесткое воздействие на Россию. Трудно идти дальше. Верно то, что были попытки обойти санкции или избежать их, используя лазейки, и это то, чего мы должны избегать любой ценой", – цитирует главу Еврокомиссии РИА Новости.

Создание механизма борьбы с обходом уже существующих санкций стало одним из основных нововведений.

"Он позволит ограничивать продажу, передачу или экспорт специфических подсанкционных товаров и технологий определенным третьим странам, чьи юрисдикции, как считается, могут использоваться для обхода ограничений", – сказано на сайте ЕС.





из заявления на сайте Евросоюза Механизм будет применяться в крайнем случае и в последнюю очередь, когда коммуникация ЕС с подобными третьими странами или другие отдельные меры, устанавливаемые сообществом в их отношении, будут признаны недостаточными для предотвращения обхода санкций.

Также под новые ограничения подпали более 100 физических и юридических лиц из РФ, среди которых в том числе военкоры, предприниматели и IT-компании. Кроме того, ЕС ввел санкции против 87 организаций, которые якобы помогают России обходить ограничения. В их числе – компании, зарегистрированные в Китае, Узбекистане, ОАЭ, Сирии и Армении.

Среди других ограничений – запрет на экспорт в Россию машин класса люкс, электрокаров и гибридных автомобилей. Это коснется не только новых, но и бывших в употреблении моделей.

Кроме того, Евросоюз полностью запретил прокачку нефти из России по северной ветке нефтепровода "Дружба" в Германию и Польшу. При этом ограничения не касаются энергоносителей, которые идут из других стран транзитом через РФ.

Также ЕС запретил въезд на свою территорию прицепов и полуприцепов из России и ограничил экспорт ряда электрокомпонентов, приборов и металлов. Расширен список запрещенных к транзиту через РФ высокотехнологичных товаров. Есть в новом пакете и экспортные ограничения на 15 категорий комплектующих для российского оружия.

Еще одно нововведение – страны ЕС запретили импорт стали и железа, произведенной из российских ресурсов. Теперь поставщикам из третьих стран придется доказывать, что в их продукции нет ничего, связанного с РФ.

Есть в новом списке ЕС и санкции против пяти российских СМИ. Страны объединения приостановили лицензии на вещание и работу телеканалов и онлайн-изданий RT Balkan, Oriental Review, "Царьград", New Eastern Outlook и "Катехон".

Сделали хуже самим себе

Главный итог введения антироссийских санкций – укрепление российской экономики и одновременно с этим рецессия в Европе. Принятый 11-й пакет продолжит эту тенденцию, отметил в беседе с Москвой 24 завкафедрой финансовых рынков РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.





Константин Ордов завкафедрой финансовых рынков РЭУ имени Плеханова Все это больше походит на войну бюрократов с европейскими предпринимателями, которые с удовольствием используют параллельный импорт и все уловки обходов собственных ограничений. Когда подобного рода парадоксы начинают доминировать, ничего хорошего для инициирующей стороны ожидать не приходится.

Эксперт предположил, что механизм ЕС по борьбе с обходом антироссийских санкций в конечном итоге направлен не против третьих стран. В первую очередь от этого пострадают западные предприниматели, подчеркнул он.

"Это способ наказать не другие государства, а собственный бизнес, который использует третьи страны для продажи европейских товаров и технологий. А для многих компаний эта история становится еще более доходной, так как логистическая чехарда дает основание поднимать цены", – объяснил Ордов.

В то же время российский импорт после введения очередных санкций практически ничего не теряет, указал экономист.

"Прогнозы, что ВВП России рухнет, строились на том, что все антироссийские ограничения заработают. Но прошло уже больше года, как против нас активно вводят санкции, и мы видим, что все это невозможно реализовать", – отметил он.





Константин Ордов завкафедрой финансовых рынков РЭУ имени Плеханова Это как борьба брони и пули. На их усиление санкций будут предложены новые способы их обхода. Причем не столько нами, сколько европейским бизнесом. Ведь их долями на российском рынке активно завладевают прямые конкуренты из Индии и Китая.

Спрос на нефть из РФ также сохраняется, ее экспорт если и сократился, то незначительно, подчеркнул Ордов. При этом он напомнил, что техника на многих предприятиях в Европе настроена на работу именно на российских энергоресурсах. Переоборудование под другие сорта нефти потребует от бизнеса в ЕС огромных финансовых вливаний, обратил внимание специалист.