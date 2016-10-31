Подозреваемых в торговле людьми на органы задержали в Москве

Полицейские задержали в Москве подозреваемых в торговле людьми для пересадки органов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

Злоумышленники подыскивали в интернете людей, находящихся в тяжелом материальном положении. Те за крупное денежное вознаграждение соглашались стать донорами для трансплантации органов в России.

Уроженцев одного из государств ближнего зарубежья – 22-летнего мужчину и 23-летнюю девушку удалось задержать с поличным в одной из столичных гостиниц. Молодые люди пытались продать 21-летнюю приезжую за 3 тысячи долларов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением". Правоохранительные органы выясняют все детали случившегося.