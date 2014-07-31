В Новой Москве неизвестные убили бизнесмена

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Неизвестные убили и ограбили бизнесмена в частном доме на территории Троицкого административного округа Москвы.

"Было обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД.

Как сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, мужчину обнаружили с черепно-мозговой травмой и связанными скотчем руками в частном коттедже в деревне Исаково. Собеседник агентства отметил, что преступники похитили из дома убитого деньги и ценности.