В столице задержали банду "домушников"

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В Москве задержаны уроженцы Республики Грузия, подозреваемые в совершении десятков квартирных краж в столице. Об этом сообщили в МВД России. Участники этой организованной группы причастны к более чем 30 аналогичным преступлениям.

Двое из них были ранее судимы за подобные преступления. Сотрудники полиции задержали подозреваемых во время совершения двух квартирных краж. При задержании у них изъяли похищенные деньги и ювелирные изделия, а также инструменты для взлома входных дверей.

На местах проживания задержанных полицейские также обнаружили и изъяли ранее похищенное из квартир имущество граждан - ювелирные изделия и часы.

Возбуждено несколько уголовных дел. Задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся мероприятия, направленные на установление их причастности к аналогичным преступлениям.

Ранее банду "домушников" задержали на юго-западе Москвы. Трое из подозреваемых являются гражданами России, еще один зарегистрирован в Грузии. Они похитили ювелирные украшения, старинные монеты и 1 миллион рублей.