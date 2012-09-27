Пресечена деятельность группы, незаконно добывающей информацию

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники отдела экономической безопасности МВД РФ пресекли деятельность группы, собирающей информацию, которая представляет собой служебную, налоговую и коммерческую тайну, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.

Оперативные мероприятия начались после того, как в Управление экономической безопасности стали приходить ответы на запросы, которые никогда не отправлялись полицейскими. В ходе проверки было установлено, что печати и подписи на исходных запросах поддельные.

Как установило следствие, к незаконной деятельности причастна консалтинговая фирма "Холмс", сотрудники которой представлялись работниками Управления экономической безопасности, Главных управлений МВД России и других территориальных органов внутренних дел. Они хорошо осведомлены о структуре МВД, использовали специальную терминологию, а для конспирации связывались с ведомствами через Интернет или мобильные сети иностранных операторов.

В ходе проверки оперативниками подозреваемых застали за изготовлением поддельных документов. В процессе обыска были изъяты записи телефонных переговоров, "черная" бухгалтерия, компакт-диски с базами данных, серверы и системные блоки с файлами документов и реквизитами силовых структур.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о деятельности ООО "Холмс", а также должностных лиц, которым поступал запрос с пометкой "направить ответ по факсу 8(495)978-41-95", позвонить по телефону: 8(495)667-20-20.