18 октября 2013, 14:44

В здании диспетчерской службы в ЮАО обнаружили более 40 нелегалов

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники полиции в четверг обнаружили 44 мигрантов, незаконно проживающих в подвале здания диспетчерской инженерной службы района Орехово-Борисово Южное на Елецкой улице.

Мигранты прибыли в Москву из Узбекистана, 9 из них находятся на территории России незаконно, сообщает пресс-служба столичной полиции.

По подозрению в организации незаконного проживания иностранных граждан задержаны две женщины, работающие механиками-смотрителями в коммерческой организации. Также в причастности к правонарушению подозреваются главный бухгалтер и начальник отдела кадров фирмы.

В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

