Зять экс-президента Киргизии Акаева был задержан в столице

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве полиция задержала зятя бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Адиля Тойганбаева, который с 2005 года числится в розыске в базе Интерпола, сообщил РАПСИ его адвокат Николай Полозов.

По его мнению, Киргизия, которая требует задержания Тойганбаева, преследует его по политическим мотивам.

"После революции членов семьи экс-президента преследуют по политическим мотивам. Он числится в базе с 2005 года, но до сих пор проблем у него не было", - сказал адвокат. Полозов, отметил, что, в связи с ужесточением мер безопасности, все запросы были актуализированы.

"Во время стандартной проверки документов его обнаружили и были вынуждены задержать. Теперь он находится под стражей на 48 часов", - сказал защитник.

Он пояснил, что, хотя у правоохранительных органов и был формальный повод задержать его подзащитного, у Киргизии нет возможности требовать его выдачи - они обязаны передать материал дела, по которому он обвиняется, в Казахстан, так как он является гражданином этой страны.

"Но за прошедшие девять лет этого не было сделано, так что, фактически, никакого уголовного дела нет", - добавил Полозов.