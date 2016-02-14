Форма поиска по сайту

14 февраля 2016, 16:19

Безопасность

В квартире на юго-западе Москвы застрелился пенсионер

Фото: m24.ru/Роман Балаев

В квартире жилого дома на Новочеремушкинской улице на юго-западе Москвы обнаружено тело мужчины, сообщили m24.ru в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

По версии следствия, 62-летний пенсионер покончил жизнь самоубийством из зарегистрированного на него охотничьего ружья.

"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - заявили в следственном комитете по Москве.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

