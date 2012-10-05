Форма поиска по сайту

Новости

Новости

05 октября 2012, 16:58

Безопасность

Полиция

Единый телефон полиции – 02, с мобильных телефонов – 020

Телефон доверия ГУ МВД России по г. Москве 8 (495) 694-92-29

Управление собственной безопасности ГУ МВД России по г. Москве 8 (499) 255-96-57

Стол находок ГУ МВД России по г. Москве 8 (499) 978-46-24

Телефон дежурной части ЦАО: 8 (495) 676-40-11

Телефон дежурной части САО: 8 (495) 601-00-08

Телефон дежурной части СВАО: 8 (499) 183-01-10

Телефон дежурной части ВАО: 8 (495) 965-22-48

Телефон дежурной части ЮВАО: 8 (495) 919-29-78

Телефон дежурной части ЮАО: 8 (499) 320-55-16

Телефон дежурной части ЮЗАО: 8 (499) 124-47-01

Телефон дежурной части ЗАО: 8 (499) 233-91-00

Телефон дежурной части СЗАО: 8 (499) 194-11-85

Телефон дежурной части ЗелАО: 8(499) 731-08-32

Московское управление милиции на воздушном транспорте: 8 (495) 214-0805

Московское управление милиции на железнодорожном транспорте: 8 (495) 264-6834

полиция

Главное

