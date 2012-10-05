Единый телефон полиции – 02, с мобильных телефонов – 020
Телефон доверия ГУ МВД России по г. Москве 8 (495) 694-92-29
Управление собственной безопасности ГУ МВД России по г. Москве 8 (499) 255-96-57
Стол находок ГУ МВД России по г. Москве 8 (499) 978-46-24
Телефон дежурной части ЦАО: 8 (495) 676-40-11
Телефон дежурной части САО: 8 (495) 601-00-08
Телефон дежурной части СВАО: 8 (499) 183-01-10
Телефон дежурной части ВАО: 8 (495) 965-22-48
Телефон дежурной части ЮВАО: 8 (495) 919-29-78
Телефон дежурной части ЮАО: 8 (499) 320-55-16
Телефон дежурной части ЮЗАО: 8 (499) 124-47-01
Телефон дежурной части ЗАО: 8 (499) 233-91-00
Телефон дежурной части СЗАО: 8 (499) 194-11-85
Телефон дежурной части ЗелАО: 8(499) 731-08-32
Московское управление милиции на воздушном транспорте: 8 (495) 214-0805
Московское управление милиции на железнодорожном транспорте: 8 (495) 264-6834