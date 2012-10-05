Стол находок ГУ МВД России по г. Москве 8 (499) 978-46-24

Управление собственной безопасности ГУ МВД России по г. Москве 8 (499) 255-96-57

Телефон доверия ГУ МВД России по г. Москве 8 (495) 694-92-29

