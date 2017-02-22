Форма поиска по сайту

22 февраля 2017, 09:23

Происшествия

Дипломата из КНДР заподозрили в причастности к убийству брата Ким Чен Ына

Ким Чон Нам. Фото: AP/Shizuo Kambayashi

Малайзийские правоохранительные органы заподозрили северокорейского дипломата в причастности к убийству Ким Чен Нама, сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает "Интерфакс".

Следствие хочет допросить второго секретаря посольства КНДР в Куала-Лумпуре, а также сотрудника авиакомпании Северной Кореи.

В полиции заявили, что уже направили послу КНДР сообщение с просьбой дать разрешение допросить подозреваемых.

Ким Чен Нам был отравлен неизвестными химическими веществами 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. По разным данным, его укололи отравленными иглами, плеснули токсичной жидкостью или провели по лицу тампоном, смоченным в яде.

По данным полиции КНДР, в убийстве участвовала группа из шести человек. Четверо подозреваемых задержаны.

Ким Чен Нам, старший брат Ким Чен Ына, был отстранен от наследования высшего государственного поста, покинул страну и жил за границей.

покушение допросы жизнь в мире

