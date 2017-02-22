Дипломата из КНДР заподозрили в причастности к убийству брата Ким Чен Ына

Ким Чон Нам. Фото: AP/Shizuo Kambayashi
Малайзийские правоохранительные органы заподозрили северокорейского дипломата в причастности к убийству Ким Чен Нама, сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает "Интерфакс".
Следствие хочет допросить второго секретаря посольства КНДР в Куала-Лумпуре, а также сотрудника авиакомпании Северной Кореи.
В полиции заявили, что уже направили послу КНДР сообщение с просьбой дать разрешение допросить подозреваемых.
По данным полиции КНДР, в убийстве участвовала группа из шести человек. Четверо подозреваемых задержаны.
Ким Чен Нам, старший брат Ким Чен Ына, был отстранен от наследования высшего государственного поста, покинул страну и жил за границей.