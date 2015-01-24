Ветер в столице усилится до 15 метров в секунду

Снегопад в столице не прекращается

4 января до 20.00 в столице усилится ветер до 15 метров в секунду, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Во время непогоды возможны повреждения линий электропередач и рекламных конструкций. Это может привести к затору на дорогах, повреждению транспорта, а также обрушению слабо укрепленных и ветхих конструкций.

МЧС просит граждан в целях безопасности закрыть окна у себя дома, а машину поставить в гараж. Если гаража нет, то автомобиль рекомендуется парковать вдали от деревьев.

Напомним, в субботу в столичном регионе идет сильный снег. В некоторых районах города наблюдаются метели. Высота сугробов превысила 30 сантиметров. Ситуация осложняется тем, что минувшей ночью в городе прошел ледяной дождь.

Погоду в московском регионе определяет атмосферный фронт, пришедший из Средиземноморья. В столице облачно, почти весь день будет идти снег, возможно образование гололеда на дорогах.

Более 14 тысяч снегоуборочных машин и 40 тысяч коммунальщиков борются с последствиями сильного снегопада. Функционируют все 56 стационарных и 150 мобильных снегосплавных пунктов, общая мощность которых более 550 тысяч кубометров снега в сутки.

В условиях сильного снегопада столичных автомобилистов и пешеходов просят проявить предельную внимательность на дорогах.