Пасмурная погода с дождем ожидает москвичей в субботу



Пасмурная погода с дождями ожидает столицу в субботу, 19 ноября, сообщает Гидрометцентр России. В городе потеплеет – температура воздуха днем составит от 0 до +2 градусов.

Ночью будет от -2 градусов до 0.

Ожидается сильный южный ветер. Днем его скорость составит от пяти до десяти метров в секунду, возможны порывы до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление останется повышенным – 759 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики предупредили о том, что в столице в выходные может пройти ледяной дождь. С последствиями непогоды город борется уже неделю. Мокрый снег и дождь при нулевой температуре приводят к гололеду на дорогах и обледенению деревьев и проводов.

Как вести себя в гололед. Инструкция

Столичные коммунальные службы переведены на усиленный режим работы из-за предстоящей непогоды. Около десяти тысяч единиц спецтехники и более 300 бригад готовы к устранению возможных аварий.

Специалисты проведут противогололедную обработку всей улично-дорожной сети, включая тоннели, набережные, остановки общественного транспорта и подходы к станциям метрополитена. Тротуары и пешеходные зоны посыплют мелкогравийной крошкой.