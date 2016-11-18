Пасмурная погода с дождем ожидает москвичей в субботу

Пасмурная погода с дождями ожидает столицу в субботу, 19 ноября, сообщает Гидрометцентр России. В городе потеплеет – температура воздуха днем составит от 0 до +2 градусов.
Ночью будет от -2 градусов до 0.
Ожидается сильный южный ветер. Днем его скорость составит от пяти до десяти метров в секунду, возможны порывы до 17 метров в секунду.
Атмосферное давление останется повышенным – 759 миллиметров ртутного столба.
Ранее синоптики предупредили о том, что в столице в выходные может пройти ледяной дождь. С последствиями непогоды город борется уже неделю. Мокрый снег и дождь при нулевой температуре приводят к гололеду на дорогах и обледенению деревьев и проводов.
Столичные коммунальные службы переведены на усиленный режим работы из-за предстоящей непогоды. Около десяти тысяч единиц спецтехники и более 300 бригад готовы к устранению возможных аварий.
Специалисты проведут противогололедную обработку всей улично-дорожной сети, включая тоннели, набережные, остановки общественного транспорта и подходы к станциям метрополитена. Тротуары и пешеходные зоны посыплют мелкогравийной крошкой.