В 2013 году на портале госуслуг можно будет заключить брак

Портал государственных услуг Москвы

На портале госуслуг зарегистрировано свыше миллиона пользователей. Самыми популярными услугами портала стали "Запись на прием к врачу" и "Подача заявления на запись в первый класс". Об этом сообщил председатель комитета госуслуг Москвы Алексей Степанов.

По статистике, самыми востребованными услугами стали: "Запись на прием к врачу"; "Оформление единого платежного документа" (он позволяет узнать задолженность за услуги ЖКХ и оплатить их с банковской карты); "Предоставление информации о результатах ГИА или ЕГЭ"; "Путевки в детский лагерь"; "Оплата штрафов ГИБДД" и "Заявка на государственную регистрацию заключения брака".

Так, в 2012 году было подано 393 тысячи заявок на запись к врачу, а только в первом квартале 2013 года – 320 тысяч.

В 2013 году на портал планируется добавить услуги:

1) Внесение исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния;

2) Государственная регистрация перемены имени, а также заключения и расторжения брака;

3) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося (электронный дневник);

4) Прием заявлений, постановка на учет и направление на зачисление детей в дошкольные и дополнительные образовательные учреждения;

5) Ввод показаний квартирных счетчиков;

6) Предоставление информации об эвакуированных на штрафстоянки ТС в электронной форме в ГИБДД МВД России.

Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы предоставляет информацию об услугах органов власти столицы и городских организаций, а также позволяет получить государственные услуги в электронном виде. На портале представлены 675 электронных услуг для физических лиц и 240 - для юридических. Кроме того, пользователям портала доступно 227 услуг МФЦ.



Для работы на Московском портале госуслуг необходимо зарегестрироваться на сайте pgu.mos.ru.