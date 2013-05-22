В 2013 году на портале госуслуг можно будет заключить брак

На портале госуслуг зарегистрировано свыше миллиона пользователей. Самыми популярными услугами портала стали "Запись на прием к врачу" и "Подача заявления на запись в первый класс". Об этом сообщил председатель комитета госуслуг Москвы Алексей Степанов.
По статистике, самыми востребованными услугами стали: "Запись на прием к врачу"; "Оформление единого платежного документа" (он позволяет узнать задолженность за услуги ЖКХ и оплатить их с банковской карты); "Предоставление информации о результатах ГИА или ЕГЭ"; "Путевки в детский лагерь"; "Оплата штрафов ГИБДД" и "Заявка на государственную регистрацию заключения брака".
Так, в 2012 году было подано 393 тысячи заявок на запись к врачу, а только в первом квартале 2013 года – 320 тысяч.
В 2013 году на портал планируется добавить услуги:
1) Внесение исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния;
2) Государственная регистрация перемены имени, а также заключения и расторжения брака;
3) Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося (электронный дневник);
4) Прием заявлений, постановка на учет и направление на зачисление детей в дошкольные и дополнительные образовательные учреждения;
5) Ввод показаний квартирных счетчиков;
6) Предоставление информации об эвакуированных на штрафстоянки ТС в электронной форме в ГИБДД МВД России.
Для работы на Московском портале госуслуг необходимо зарегестрироваться на сайте pgu.mos.ru.