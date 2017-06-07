Плакаты с историей строительства кольца появились на МЦК

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Плакаты с историей строительства Московского центрального кольца (МЦК) разместили на его станциях, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Всего москвичи могут ознакомиться с более чем 30 материалами, снабженными QR-кодами. Плакаты появились в вестибюлях станций, на платформах и в переходах.

Пассажиры могут ознакомиться с материалами, пока они ждут поезд. На плакатах есть изображения станций почти столетней давности. QR-коды позволят скачать информацию и, находясь в пути, прочитать подробности об истории их строительства, рассказал первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Чтобы считать QR-код, нужно направить на него камеру смартфона или планшета через установленное на нем специальное приложение. После этого пассажиры автоматически попадут на сайт проекта "Узнай Москву", где опубликованы архивные снимки остановочных пунктов, которые были построены в начале XX века. В поездах МЦК работает бесплатный Wi-Fi, что позволит пассажирам погрузиться в историю кольца прямо в дороге.

С начала XX века до сегодняшнего дня сохранилось 16 станций железнодорожного кольца, которые были построены по проектам ведущих архитекторов того времени. Под охрану на МЦК взяли 86 объектов, включая сами станции, вокзалы, технические сооружения и другие.