Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июня 2017, 10:00

Культура

Плакаты с историей строительства кольца появились на МЦК

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Плакаты с историей строительства Московского центрального кольца (МЦК) разместили на его станциях, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Всего москвичи могут ознакомиться с более чем 30 материалами, снабженными QR-кодами. Плакаты появились в вестибюлях станций, на платформах и в переходах.

Пассажиры могут ознакомиться с материалами, пока они ждут поезд. На плакатах есть изображения станций почти столетней давности. QR-коды позволят скачать информацию и, находясь в пути, прочитать подробности об истории их строительства, рассказал первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Чтобы считать QR-код, нужно направить на него камеру смартфона или планшета через установленное на нем специальное приложение. После этого пассажиры автоматически попадут на сайт проекта "Узнай Москву", где опубликованы архивные снимки остановочных пунктов, которые были построены в начале XX века. В поездах МЦК работает бесплатный Wi-Fi, что позволит пассажирам погрузиться в историю кольца прямо в дороге.

С начала XX века до сегодняшнего дня сохранилось 16 станций железнодорожного кольца, которые были построены по проектам ведущих архитекторов того времени. Под охрану на МЦК взяли 86 объектов, включая сами станции, вокзалы, технические сооружения и другие.

Ранее на МЦК заработал проект "Мобильная библиотека". Полки с виртуальными книгами появились на всех 30 станциях кольца в конце апреля. На данный момент в библиотеке представлено 200 книг. Чтобы скачать произведение, нужно просканировать QR-код, направив на него камеру гаджета через специальное приложение. Пассажиры могут прочитать произведения Павла Санаева, Сергея Лукьяненко, Дины Рубиной, Олега Роя, а также Булгакова, Тургенева, Достоевского, Чехова, Шекспира. Кроме того, есть книги на английском языке. Все книги доступны также на сайте проекта. Сервис будет работать до конца 2017 года. Помимо этого, в метро и МЦК планируется организовать обмен книгами – буккросинг. Сначала книжную полку разместят на одной из центральных станций столичной подземки. Оставив свою книгу на полке, взамен можно будет взять любую понравившуюся.

плакаты история МЦК ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика