Никольская улица станет полностью пешеходной к августу

Никольская улица станет пешеходной 31 июля

Никольская улица в ближайшее время станет пешеходной на всем своем протяжении - от Лубянской до Красной площади. Работы будут закончены до 31 июля.

Длина новой московской пешеходной зоны составит 615 метров и соединиться с пешеходной зоной на Кузнецком мосту с помощью пешеходного перехода.

Асфальт на Никольской заменят на гранитное мощение, также там установят 32 новых светильника наружного освещения, урны, скамьи, указатели и элементы уличного декора.

Как сообщал M24.ru, помимо работ по обустройству самой зоны, власти намерены навести порядок и в прилегающих дворах.

Фото: cao.mos.ru

Отметим, что до конца лета в центре Москвы полностью пешеходной также станет улица Большая Дмитровка, это еще 1,43 километра пешеходной дороги. Согласно проекту, проезжая часть будет сужена до одной полосы и подняла на один уровень с тротуаром. Здесь появится гранитное покрытие, 34 светильника, цветочницы и урны.

В сентябре этого года еще два пешеходных маршрута появятся на территории Крымской набережной и в Замоскворечье (от станции метро "Новокузнецкая" через Пятницкую улицу, Климентовский переулок, Ордынский тупик, Лаврушинский переулок, Кадашевскую набережную до Болотной площади), сообщает пресс-служба префектуры ЦАО.

Дорожное движение планируется перекрыть в Большом и Малом Толмачевском переулках, в Лаврушинском и Климентовском переулках, в Ордынском тупике, а также от площади Гагарина до площади Европы.