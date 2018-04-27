Майские праздники: что и когда перекроют в столице

Столицу ожидают праздничные выходные, гонка "Пять колец Москвы", репетиции, а также сам Парад Победы. Так что движение на некоторых улицах в центре города традиционно ограничат. О том, что и когда перекроют, читайте в материале портала Москва 24.





Подготовка к праздникам

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В связи с майскими праздниками на Большом Москворецком мосту от улицы Варварка до Болотной (в направлении из центра) перекроют одну полосу движения для автомобилистов. Ограничение будет длиться с 8 утра 30 апреля до 8 утра 2 мая.

Фото: transport.mos.ru

В это же время будет перекрыта одна полоса на Кремлевской набережной. Для проезда автомобилей будет ограничен участок от Васильевского спуска до Большого Москворецкого моста при движении по часовой стрелке, а против часовой стрелки – от Васильевского спуска до Второй безымянной башни Московского Кремля. 8 мая с 18:00 до 22:30 полностью перекроют улицу Волхонка от Бульварного Кольца до Всехсвятского проезда. Подобное ограничение будет действовать и 9 мая с 9:00 до 22:30.

9 мая с 9:00 до 22:30 перекроют движение перед Белорусским вокзалом от Тверского путепровода до площади Тверской Заставы. С часа ночи 7 мая до конца дня 10 мая также будет частично недоступна парковка на площади Тверской Заставы.

Бессмертный полк

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В связи с прохождением шествия "Бессмертный полк" 9 мая с 12 до 19 часов полностью перекроют следующие участки улиц:

Ленинградский проспект от станции метро "Динамо";

1-ая Тверская-Ямская;

Тверская;

Моховая;

Театральный проезд;

Кремлевская набережная;

Москворецкая набережная;

Большой Москворецкий мост.

Фото: transport.mos.ru

Проезд военной техники

3 и 9 мая в связи с перемещением военной техники будут временно ограничено движение в центре и на северо-западе столицы. 3 мая с 17 часов и 9 мая с пяти часов и до конца прохождения военной техники будут полностью перекрыты следующие улицы:

Нижние Мневники;

Звенигородское шоссе;

Красная Пресня;

Баррикадная;

Садовая Кудринская;

Триумфальная площадь;

Тверская.

3 мая с 18 часов и 9 мая с 6 часов и до конца прохождения военной техники

Тверскую;

Моховую;

Охотный ряд.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

также полностью перекроют:

А 3 мая с 22:40 до конца прохождения военной техники:

Кремлевскую набережную;

Боровицкую площадь;

Моховую;

Воздвиженку;

Новый Арбат;

Новинский бульвар;

Тверскую;

Большой Москворецкий мост;

Болотную улицу;

Болотную площадь;

Большой Каменный мост.

9 мая с 10:40 до завершения прохождения техники

Кремлевская набережная;

Боровицкая площадь;

Моховая;

Воздвиженка;

Новый Арбат;

Новинский бульвар;

Баррикадная;

Красная Пресня;

Звенигородское шоссе;

Нижние Мневники.

Фото: transport.mos.ru

перекроют следующие улицы:

4 мая с 7:00 до 9:30 и 9 мая с 6:30 до 8:00 закроют Проезд Девичьего поля: там разместят солдат, участвующих в подготовке к Параду Победы.

"Пять колец Москвы"

В майские праздники также состоится веломногодневка – гонка "Пять колец Москвы". Соревнование пройдет со 2 по 6 мая. В связи с этим 3 и 5 мая с 12:00 до 16:30 будут перекрыты несколько улиц в поселении Кленовское (ТиНАО). Велозаезд пройдет через села Источник, Починки, Мешково, Маврино, Чернецкое, Жохово и улицу Центральная.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, улица Крылатская от дома №15 до дома №8 будет перекрыта 4 мая с 12:00 до 16:30 и 6 мая с 9:00 до 12:00 часов.