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Москва 24

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Город

27 апреля, 00:06

Майские праздники: что и когда перекроют в столице

перекрытия транспорт город День Победы

Столицу ожидают праздничные выходные, гонка "Пять колец Москвы", репетиции, а также сам Парад Победы. Так что движение на некоторых улицах в центре города традиционно ограничат. О том, что и когда перекроют, читайте в материале портала Москва 24.

Подготовка к праздникам

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В связи с майскими праздниками на Большом Москворецком мосту от улицы Варварка до Болотной (в направлении из центра) перекроют одну полосу движения для автомобилистов. Ограничение будет длиться с 8 утра 30 апреля до 8 утра 2 мая.

Фото: transport.mos.ru

В это же время будет перекрыта одна полоса на Кремлевской набережной. Для проезда автомобилей будет ограничен участок от Васильевского спуска до Большого Москворецкого моста при движении по часовой стрелке, а против часовой стрелки – от Васильевского спуска до Второй безымянной башни Московского Кремля. 8 мая с 18:00 до 22:30 полностью перекроют улицу Волхонка от Бульварного Кольца до Всехсвятского проезда. Подобное ограничение будет действовать и 9 мая с 9:00 до 22:30.

9 мая с 9:00 до 22:30 перекроют движение перед Белорусским вокзалом от Тверского путепровода до площади Тверской Заставы. С часа ночи 7 мая до конца дня 10 мая также будет частично недоступна парковка на площади Тверской Заставы.

Бессмертный полк

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В связи с прохождением шествия "Бессмертный полк" 9 мая с 12 до 19 часов полностью перекроют следующие участки улиц:

  • Ленинградский проспект от станции метро "Динамо";
  • 1-ая Тверская-Ямская;
  • Тверская;
  • Моховая;
  • Театральный проезд;
  • Кремлевская набережная;
  • Москворецкая набережная;
  • Большой Москворецкий мост.

Фото: transport.mos.ru

Проезд военной техники

3 и 9 мая в связи с перемещением военной техники будут временно ограничено движение в центре и на северо-западе столицы. 3 мая с 17 часов и 9 мая с пяти часов и до конца прохождения военной техники будут полностью перекрыты следующие улицы:

  • Нижние Мневники;
  • Звенигородское шоссе;
  • Красная Пресня;
  • Баррикадная;
  • Садовая Кудринская;
  • Триумфальная площадь;
  • Тверская.

3 мая с 18 часов и 9 мая с 6 часов и до конца прохождения военной техники также полностью перекроют:

  • Тверскую;
  • Моховую;
  • Охотный ряд.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

А 3 мая с 22:40 до конца прохождения военной техники:

  • Кремлевскую набережную;
  • Боровицкую площадь;
  • Моховую;
  • Воздвиженку;
  • Новый Арбат;
  • Новинский бульвар;
  • Тверскую;
  • Большой Москворецкий мост;
  • Болотную улицу;
  • Болотную площадь;
  • Большой Каменный мост.

И 9 мая с 10:40 до завершения прохождения техники перекроют следующие улицы:

  • Кремлевская набережная;
  • Боровицкая площадь;
  • Моховая;
  • Воздвиженка;
  • Новый Арбат;
  • Новинский бульвар;
  • Баррикадная;
  • Красная Пресня;
  • Звенигородское шоссе;
  • Нижние Мневники.

Фото: transport.mos.ru

4 мая с 7:00 до 9:30 и 9 мая с 6:30 до 8:00 закроют Проезд Девичьего поля: там разместят солдат, участвующих в подготовке к Параду Победы.

"Пять колец Москвы"

В майские праздники также состоится веломногодневка – гонка "Пять колец Москвы". Соревнование пройдет со 2 по 6 мая. В связи с этим 3 и 5 мая с 12:00 до 16:30 будут перекрыты несколько улиц в поселении Кленовское (ТиНАО). Велозаезд пройдет через села Источник, Починки, Мешково, Маврино, Чернецкое, Жохово и улицу Центральная.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, улица Крылатская от дома №15 до дома №8 будет перекрыта 4 мая с 12:00 до 16:30 и 6 мая с 9:00 до 12:00 часов.

Федотов Анатолий

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