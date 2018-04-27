Майские праздники: что и когда перекроют в столице

Столицу ожидают праздничные выходные, гонка "Пять колец Москвы", репетиции, а также сам Парад Победы. Так что движение на некоторых улицах в центре города традиционно ограничат. О том, что и когда перекроют, читайте в материале портала Москва 24.
Подготовка к праздникам
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
В связи с майскими праздниками на Большом Москворецком мосту от улицы Варварка до Болотной (в направлении из центра) перекроют одну полосу движения для автомобилистов. Ограничение будет длиться с 8 утра 30 апреля до 8 утра 2 мая.
Фото: transport.mos.ru
В это же время будет перекрыта одна полоса на Кремлевской набережной. Для проезда автомобилей будет ограничен участок от Васильевского спуска до Большого Москворецкого моста при движении по часовой стрелке, а против часовой стрелки – от Васильевского спуска до Второй безымянной башни Московского Кремля. 8 мая с 18:00 до 22:30 полностью перекроют улицу Волхонка от Бульварного Кольца до Всехсвятского проезда. Подобное ограничение будет действовать и 9 мая с 9:00 до 22:30.
9 мая с 9:00 до 22:30 перекроют движение перед Белорусским вокзалом от Тверского путепровода до площади Тверской Заставы. С часа ночи 7 мая до конца дня 10 мая также будет частично недоступна парковка на площади Тверской Заставы.
Бессмертный полк
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
В связи с прохождением шествия "Бессмертный полк" 9 мая с 12 до 19 часов полностью перекроют следующие участки улиц:
- Ленинградский проспект от станции метро "Динамо";
- 1-ая Тверская-Ямская;
- Тверская;
- Моховая;
- Театральный проезд;
- Кремлевская набережная;
- Москворецкая набережная;
- Большой Москворецкий мост.
Фото: transport.mos.ru
Проезд военной техники
3 и 9 мая в связи с перемещением военной техники будут временно ограничено движение в центре и на северо-западе столицы. 3 мая с 17 часов и 9 мая с пяти часов и до конца прохождения военной техники будут полностью перекрыты следующие улицы:
- Нижние Мневники;
- Звенигородское шоссе;
- Красная Пресня;
- Баррикадная;
- Садовая Кудринская;
- Триумфальная площадь;
- Тверская.
3 мая с 18 часов и 9 мая с 6 часов и до конца прохождения военной техники также полностью перекроют:
- Тверскую;
- Моховую;
- Охотный ряд.
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
А 3 мая с 22:40 до конца прохождения военной техники:
- Кремлевскую набережную;
- Боровицкую площадь;
- Моховую;
- Воздвиженку;
- Новый Арбат;
- Новинский бульвар;
- Тверскую;
- Большой Москворецкий мост;
- Болотную улицу;
- Болотную площадь;
- Большой Каменный мост.
И 9 мая с 10:40 до завершения прохождения техники перекроют следующие улицы:
- Кремлевская набережная;
- Боровицкая площадь;
- Моховая;
- Воздвиженка;
- Новый Арбат;
- Новинский бульвар;
- Баррикадная;
- Красная Пресня;
- Звенигородское шоссе;
- Нижние Мневники.
Фото: transport.mos.ru
4 мая с 7:00 до 9:30 и 9 мая с 6:30 до 8:00 закроют Проезд Девичьего поля: там разместят солдат, участвующих в подготовке к Параду Победы.
"Пять колец Москвы"
В майские праздники также состоится веломногодневка – гонка "Пять колец Москвы". Соревнование пройдет со 2 по 6 мая. В связи с этим 3 и 5 мая с 12:00 до 16:30 будут перекрыты несколько улиц в поселении Кленовское (ТиНАО). Велозаезд пройдет через села Источник, Починки, Мешково, Маврино, Чернецкое, Жохово и улицу Центральная.
Фото: transport.mos.ru
Кроме того, улица Крылатская от дома №15 до дома №8 будет перекрыта 4 мая с 12:00 до 16:30 и 6 мая с 9:00 до 12:00 часов.