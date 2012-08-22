На месте исторического здания в Москве может появиться парковка

ИТАР-ТАСС

Рабочая группа комиссии при правительстве Москвы по вопросам градостроительной деятельности в историческом центре столицы согласилась со сносом дома в 6-ом Ростовском переулке, 6. На месте дома может появиться парковка для жителей прилегающих домов или рекреационная зона.

"Восстановить особняк, к сожалению, не представляется возможным, так как два из четырех этажей уже снесены, инвестконтракт расторгнут. Целесообразно согласиться с предложением снести остатки строения", – передает "Интерфакс" слова председателя рабочей группы комиссии Алексея Емельянова.

Дом в Ростовском переулке был построен в начале XIX века по проекту архитектора Леонида Стеженского.

Кроме того, эксперты на заседании рабочей группы комиссии одобрили снос здания, расположенного в южной части территории Морозовской детской городской клинической больницы. На месте здания планируется строительство медицинского корпуса на 500 коек.

Также комиссия одобрила частичный снос здания завода "Красная Пресня", которое выходит на Пресненский вал, сообщает РИА Новости. При этом рабочая группа согласилась с сохранением части здания завода "Красная Пресня", выходящей на Расторгуевский переулок.