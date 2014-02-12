Водителей эвакуаторов предлагают штрафовать за неправильную парковку

12 февраля 2014, 14:12

Водителей эвакуаторов будут штрафовать за неправильную парковку

Водителей эвакуаторов предлагают штрафовать за парковку в неположенном месте, соответствующую поправку в кодекс об административных правонарушениях разработали депутаты Госдумы.

Как сообщает телеканал "Москва 24", связано это с тем, что водители нередко бросают эвакуаторы где попало, нарушая правила парковки и стоянки. Техника мешает движению автомобилистов и проходу пешеходов.

Предполагается, что штраф в Москве и Санкт-Петербурге составит 10 тысяч рублей.

Напомним, с 15 сентября 2013 года эвакуация автомобилей в Москве стала платной. Ею занимается ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

За транспортировку легкового автомобиля на штрафстоянку владельцы платят от 3 до 7 тысяч рублей в зависимости от типа транспорта. А за эвакуацию грузовика придется заплатить 27 тысяч рублей. Первые сутки нахождения на штрафстоянке бесплатны, а далее автомобилисты должны отдавать по 1 тысяче рублей в сутки.

Кроме того, не нарушающие правил парковки автомобили могут быть эвакуированы с улицы при проведении уборки. В этом случае владельцам не грозят никакие штрафные санкции.

Автомобиль остается на платформе эвакуатора, пока идет уборка парковки. Освобожденное место очищают от снега и наледи, обрабатывают твердым реагентом, и машину снова возвращают на парковку.

