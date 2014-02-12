Водителей эвакуаторов предлагают штрафовать за неправильную парковку

Водителей эвакуаторов предлагают штрафовать за парковку в неположенном месте, соответствующую поправку в кодекс об административных правонарушениях разработали депутаты Госдумы.
Как сообщает телеканал "Москва 24", связано это с тем, что водители нередко бросают эвакуаторы где попало, нарушая правила парковки и стоянки. Техника мешает движению автомобилистов и проходу пешеходов.
Предполагается, что штраф в Москве и Санкт-Петербурге составит 10 тысяч рублей.
Напомним, с 15 сентября 2013 года эвакуация автомобилей в Москве стала платной. Ею занимается ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Ссылки по теме
- Азбука эвакуации: что делать, если машину отвезли на штрафстоянку
- Ежедневно в Москве эвакуируют до 100 неправильно припаркованных авто
За транспортировку легкового автомобиля на штрафстоянку владельцы платят от 3 до 7 тысяч рублей в зависимости от типа транспорта. А за эвакуацию грузовика придется заплатить 27 тысяч рублей. Первые сутки нахождения на штрафстоянке бесплатны, а далее автомобилисты должны отдавать по 1 тысяче рублей в сутки.
Кроме того, не нарушающие правил парковки автомобили могут быть эвакуированы с улицы при проведении уборки. В этом случае владельцам не грозят никакие штрафные санкции.
Автомобиль остается на платформе эвакуатора, пока идет уборка парковки. Освобожденное место очищают от снега и наледи, обрабатывают твердым реагентом, и машину снова возвращают на парковку.