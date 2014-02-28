В Москве появился памятник таможеннику Верещагину

В Филях открыли памятник легендарному таможеннику Павлу Верещагину

Памятник герою культового советского фильма "Белое солнце пустыни" таможеннику Павлу Верещагину открылся в пятницу в штаб-квартире Федеральной таможенной службы, передает телеканал "Москва 24".

Более чем двухметровая бронзовая скульптура изображает самого известного в России таможенника с маузером в руке. Герой в исполнении актера Павла Луспекаева стоит на баркасе, на котором контрабандисты собирались вывезти золото за границу. На памятнике выбита крылатая фраза Верещагина: "Я мзду не беру, мне за державу обидно!".

Эскиз монумента выбирали с помощью голосования на официальном сайте ведомства. Автор победившей композиции - руководитель Домодедовской таможни. Памятник создали на деньги сотрудников и ветеранов таможенной службы.

Это уже третий памятник таможеннику Верещагину. Посвященные ему монументы есть на границе Ростовской области России и Донецкой области Украины, на территории Курганского таможенного поста Челябинской таможни. У побережья Сахалина и Курил уже 13 лет несет службу таможенный катер "Павел Верещагин".